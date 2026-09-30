Hải Phòng: Khi sách là kho tàng lưu giữ tri thức, lịch sử, văn hoá

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, văn hóa đọc sách đang trải qua những biến đổi lớn. Ảnh hưởng của mạng xã hội và thiết bị điện tử ngày càng làm suy giảm sự tập trung và thói quen đọc sách.

Tuy nhiên, đọc sách không chỉ là cách để tiếp cận thông tin mà còn là một phần quan trọng của văn hóa.

Các đội thi kể chuyện theo sách thông qua hình thức sân khấu hoá

Sách là kho tàng lưu giữ tri thức, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp của mỗi dân tộc. Mỗi trang sách mở ra một câu chuyện, một nhân vật, một vùng đất; từ đó giúp người đọc hiểu hơn về quê hương, đất nước và nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng đẹp đẽ.

Các em học sinh luôn tự hào về truyền thống của thế hệ trước

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề: “Đọc sách hôm nay - Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”.

Sau vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 10 đội xuất sắc tham dự vòng chung khảo

Mỗi câu chuyện được kể tại cuộc thi đều được các em học sinh lựa chọn, nghiên cứu, chuyển thể và thể hiện bằng nhiều hình thức nhằm giới thiệu những nhân vật, sự kiện, vùng đất gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa của Hải Phòng và vùng đất xứ Đông.

Câu chuyện lịch sử được tái hiện qua cách thể hiện của các em học sinh

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những câu chuyện trong sách không chỉ được đọc mà còn được học sinh cảm nhận, tái hiện và kể lại bằng ngôn ngữ của chính mình.

Cuộc thi thu hút các trường trên địa bàn thành phố tham dự

Phát biểu tại cuộc thi, ông Đỗ Thanh Bình - Phó GĐ Sở VHTTDL Hải Phòng cho biết, có một hành trình mà chúng ta không cần bước lên tàu, không cần lên xe, cũng không cần đi qua hàng nghìn cây số. Đó là hành trình của những trang sách.

Chỉ cần mở một cuốn sách, mỗi người có thể trở về hàng nghìn năm trước để gặp lại những con người đã làm nên lịch sử. Mỗi em học sinh ngồi đây có thể hiểu vì sao chúng ta được sống, học tập và có quyền ước mơ trên một vùng đất giàu truyền thống như TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó GĐ Sở VHTTDL Hải Phòng phát biểu tại cuộc thi

Trong không gian đặc biệt của Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách năm 2026, các đội thi thực hiện một hành trình như thế. Tất cả được kể bằng một ngôn ngữ đặc biệt đó là ngôn ngữ của sách, của sân khấu và của trái tim tuổi trẻ.

Cuộc thi giúp các em học sinh ôn lại truyền thống hào hùng của các bậc tiền nhân

Vòng chung khảo Cuộc thi kể chuyện theo sách được tổ chức theo tiến trình lịch sử, đưa khán giả cùng các thí sinh trở về với những dấu mốc tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của thành phố Hải Phòng và vùng đất Xứ Đông.

Mỗi câu chuyện, nhân vật, tác phẩm được lựa chọn sẽ góp phần tái hiện chặng đường lịch sử, làm nổi bật truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và những giá trị văn hóa tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ.

Các đội thi đã mang đến sân khấu không chỉ là những phần thi được chuẩn bị công phu, mà còn là tình yêu đối với sách, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Đất Cảng và Xứ Đông

Nói như Voltaire - nhà văn, nhà bình luận, triết gia người Pháp: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người”.

Như vậy, có thể nói thông điệp trong cuộc thi hôm nay, chính là phần thưởng trị giá nhất mà các em thu được. Mỗi đội đều trở thành người chiến thắng trong khát vọng tìm kiếm và sẻ chia tri thức.

Mỗi đội đã mang đến cho cuộc thi một thông điệp, một cách cảm nhận và thể hiện riêng về giá trị của cuốn sách mà mình yêu thích

Cuộc thi Kể chuyện theo sách năm 2026 thu hút 46 tác phẩm của học sinh đến từ 43 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Các câu chuyện từ sách được lựa chọn tạo thành hành trình từ những dấu chân mở đất, chiến thắng Bạch Đằng, truyền thống hiếu học của xứ Đông đến những tấm gương cách mạng, tuổi trẻ và hành trình bảo vệ biển đảo.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Đọc sách hôm nay - Tự hào Đất Cảng anh hùng, lan tỏa Xứ Đông văn hiến”

Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như nữ tướng Lê Chân, Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, danh nhân Chu Văn An, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nữ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ; các anh hùng trẻ tuổi, những người đã cống hiến, chiến đấu bảo vệ quê hương được các em tái hiện bằng góc nhìn của thế hệ hôm nay.

Đọc sách, cuối cùng, không chỉ là đọc câu chuyện của những người đi trước; đó còn là cách mỗi người trẻ bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình.

Đọc sách giúp các em rèn luyện khả năng đọc để hiểu, để biết mình chưa biết điều gì và để tiếp tục tự tìm hiểu

Khi các em học sinh đang lớn lên trong một thời đại mà thông tin đến với mỗi ngày, từ rất nhiều nguồn, trong đó có công nghệ giúp các em tìm kiếm tri thức nhanh hơn, nhưng cũng đòi hỏi các em phải biết đặt câu hỏi, kiểm chứng trước khi tin và suy nghĩ bằng chính mình.

Một hành trình mới bắt đầu từ những trang sách và kết thúc không phải ở sân khấu này. Bởi câu chuyện lịch sử sẽ tiếp tục được kể, các trang sách tiếp tục được mở, nơi các thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp chương mới cho quê hương, đất nước.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho đội thi Trường THCS Hà Bắc 1, xã Hà Bắc trị giá 8.000.000đ và giấy chứng nhận; 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 6.000.000đ và giấy chứng nhận; 3 giải Ba mỗi giải trị giá 5.000.000đ và giấy chứng nhận; 4 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 4.000.000đ và giấy chứng nhận.