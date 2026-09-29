Sôi nổi Hội thi 'Nét đẹp phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu'

Dự Lễ khai mạc Hội thi có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1; Đại tá Phan Ái Xuân, Phụ trách Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Trung tướng La Công Phương và các đại biểu tham dự chương trình.

Hội thi có sự tham gia của 19 thí sinh đại diện cho các khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 1, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, các sư đoàn, lữ đoàn, Trường Quân sự Quân khu, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc và Trường Cao đẳng Nghề số 1.

Phần thi trình diễn áo dài của các thí sinh.

Với chủ đề “Phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu giỏi việc quân - đảm việc nhà trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, các thí sinh trải qua 3 phần thi: trình diễn áo dài và trang phục truyền thống; tài năng tự chọn với các nội dung như khiêu vũ, võ thuật, ảo thuật, hát, múa, ngâm thơ, hùng biện theo chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra.

Tiết mục thi tài năng của thí sinh Lục Diệp Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Ở mỗi phần thi, các thí sinh thể hiện sự tự tin, duyên dáng, năng động và khả năng làm chủ sân khấu. Nhiều phần trình diễn được đầu tư công phu về ý tưởng, nội dung và hình thức thể hiện, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, đồng thời làm nổi bật phẩm chất, tài năng và nét đẹp của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong thời kỳ mới.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia.

Thông qua Hội thi, các cơ quan, đơn vị có thêm điều kiện đánh giá kiến thức, năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ; góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 1 bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.