Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 400

Các cựu chiến binh Trung đoàn 149, Sư đoàn 356 cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm đồng đội.

Điểm cao 400 là một trong những địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt trong những năm 1984-1985. Tại đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương. Tại thực địa, các cựu chiến binh Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu II đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị về vị trí trận địa, hướng tiến công, khu vực chiến đấu và những nơi cán bộ, chiến sĩ có thể đã hy sinh. Những ký ức của người trực tiếp tham gia chiến đấu trở thành nguồn tư liệu quan trọng, giúp lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định các vị trí cần khảo sát, từ đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Trong quá trình khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp xác minh thông tin, đối chiếu hồ sơ và các nguồn tư liệu để làm rõ vị trí, số lượng và danh tính các liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm đánh dấu vị trí, tìm kiếm các di vật nghi có hài cốt liệt sĩ để tiếp tục khảo sát, xác minh.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tìm kiếm thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn và tôn trọng tối đa các dấu tích còn lại của chiến trường. Qua đó, góp phần đưa những người đã ngã xuống trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.