Tìm về dấu xưa chốn kinh kỳ qua không gian trưng bày chuyên đề Điện Kính Thiên
Ngày 29/9/2026, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), trưng bày về tính xác thực phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính Thiên đã chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, triển lãm giới thiệu những tư liệu, dấu tích và kết quả nghiên cứu khoa học, giúp công chúng hình dung rõ nét hơn diện mạo Điện Kính Thiên trong dòng chảy lịch sử cũng như những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phục dựng.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/tim-ve-dau-xua-chon-kinh-ky-qua-khong-gian-trung-bay-chuyen-de-dien-kinh-thien-20260929193113218.htm