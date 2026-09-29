Tìm về dấu xưa chốn kinh kỳ qua không gian trưng bày chuyên đề Điện Kính Thiên

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, triển lãm giới thiệu những tư liệu, dấu tích và kết quả nghiên cứu khoa học, giúp công chúng hình dung rõ nét hơn diện mạo Điện Kính Thiên trong dòng chảy lịch sử cũng như những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phục dựng.

Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được giới thiệu tại trưng bày

Khách tham quan tìm hiểu mô hình phục dựng Điện Kính Thiên được giới thiệu tại trưng bày

Khách tham quan tìm hiểu những thông tin về lịch sử, kiến trúc và quá trình nghiên cứu Điện Kính Thiên

Ứng dụng công nghệ mang đến nhiều trải nghiệm cho khách tham quan