Đưa khoảng 1.000 tác phẩm điện ảnh Việt Nam lên sóng truyền hình Hà Nội

Đại diện Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội đưa nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả Thủ đô. Ảnh: BTC

Lan tỏa phim Việt đến gần hơn với khán giả Thủ đô

Theo nội dung hợp tác, khoảng 1.000 bộ phim thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được hai bên phối hợp tuyển chọn, giới thiệu tới công chúng. Đây là nguồn phim điện ảnh Việt Nam được lưu giữ qua nhiều thời kỳ, trong đó danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam có 460 mục phim, với năm sản xuất từ 1959 đến 2014.

Nhiều tác phẩm có giá trị của điện ảnh Việt Nam nằm trong danh mục như: Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Em bé Hà Nội, Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định, việc đưa các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là phim tài liệu và phim ngắn, đến gần hơn với công chúng là bước đi thiết thực, góp phần tăng cường sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cần khai thác hiệu quả hơn những nguồn phim có giá trị đang được lưu giữ tại Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam, qua đó góp phần lấp đầy những khoảng trống trong việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh về lịch sử, cách mạng, lãnh tụ và những đề tài có giá trị nhân văn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, thực tế cho thấy, các tác phẩm về lịch sử, cách mạng khi được giới thiệu tới công chúng thường nhận được sự quan tâm tích cực. Vì vậy, việc khai thác kho phim được lưu giữ qua nhiều thời kỳ không chỉ góp phần bảo tồn giá trị của điện ảnh Việt Nam mà còn mở thêm cơ hội để các thế hệ khán giả hôm nay tiếp cận những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, lịch sử.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác, Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng kho tư liệu phim của Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam sẽ được khai thác hiệu quả, bài bản và đi vào chiều sâu, đưa nhiều tác phẩm có giá trị đến với đông đảo công chúng.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường quảng bá, phổ biến phim Việt Nam giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL). Ảnh: BTC

Theo thỏa thuận, sự kiện ký kết là bước khởi động kế hoạch đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam lên khung sóng của kênh Hà Nội 1 (H1), phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Thủ đô, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua điện ảnh.

Dự kiến, ba vệt phim chuyên đề gồm “Hẹn với phim Việt”, “Dấu ấn thời gian” và “Vườn phim tuổi thơ” sẽ được xây dựng, phát sóng định kỳ, tạo thêm lựa chọn cho khán giả truyền hình.

Điểm nhấn trong cách thức giới thiệu là trước mỗi bộ phim sẽ có phần giới thiệu ngắn, cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm, qua đó giúp khán giả có thêm góc nhìn về hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị của bộ phim.

Phối hợp đa nền tảng, bảo đảm đúng quy định pháp luật

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết, hợp tác giữa hai bên có ý nghĩa thiết thực, kết nối nguồn lực và thế mạnh của cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh với hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình, các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp với Cục Điện ảnh, phát huy thế mạnh của báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số để tăng cường quảng bá, phổ biến phim Việt Nam và các hoạt động điện ảnh.

Theo ông Nguyễn Kim Khiêm, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, thống nhất danh mục phim, nội dung tuyên truyền, kế hoạch phổ biến phim và các hoạt động phối hợp theo từng năm, từng giai đoạn; đồng thời xác định rõ đầu mối phối hợp để việc triển khai được chủ động, thuận lợi.

Một nguyên tắc xuyên suốt được xác định là mọi hoạt động phổ biến phim phải được thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng phạm vi quyền, mục đích, thời hạn và hình thức sử dụng; bảo đảm các yêu cầu về bản quyền, phân loại phim, phát sóng và những điều kiện pháp lý liên quan.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm nhấn mạnh, đây là cơ sở để hoạt động hợp tác được triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững; đồng thời tạo thêm cơ hội để những bộ phim Việt Nam có giá trị đến với đông đảo công chúng.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, sự hợp tác lần này là bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình phối hợp giữa hai bên, góp phần xây dựng thị trường phim chuyên nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, sự hợp tác lần này là bước đi quan trọng đầu tiên trong quá trình phối hợp giữa hai bên, góp phần xây dựng thị trường phim chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam được lưu giữ qua nhiều thời kỳ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trên một hệ thống truyền thông đa nền tảng; đồng thời các hoạt động điện ảnh được thông tin, quảng bá rộng rãi hơn.

Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung cụ thể, từng bước đưa những tác phẩm điện ảnh có giá trị đến với công chúng Thủ đô, góp phần lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua điện ảnh.