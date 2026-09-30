Tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và các đại biểu dự tổng duyệt.

Các đại biểu dự tổng duyệt.

Dự tổng duyệt có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Hà Nam; các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện cùng đông đảo nhân dân.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kịch bản, công tác tổ chức và các điều kiện kỹ thuật trước khi Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 1/10.

Chương trình lễ kỷ niệm gồm các nội dung: Sau nghi lễ chào cờ và phút tưởng niệm Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, là diễn văn lễ kỷ niệm. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật thời lượng 90 phút được chia thành 3 chương: Chương 1 với chủ đề: Tất cả vì miền Nam ruột thịt. Chương 2 với chủ đề: Nơi hậu phương cũng là tiền tuyến. Chương 3 với chủ đề: Những linh hồn bất tử với non sông.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức sân khấu quảng diễn, thực cảnh sử thi, kết hợp chặt chẽ giữa nhiều loại hình ca, múa, nhạc, thơ với sân khấu hóa, sắp đặt mỹ thuật tĩnh, động... Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình kết hợp tả thực và tả ý, khai thác chiều sâu tâm lý và những biểu tượng mang tính ước lệ, khái quát, điển hình cao, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Chương trình có sự tham gia của NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Sao Mai: Tiến Hưng, Hương Ly, Phương Mai, các ca sĩ trẻ: Xuân Đức, Phúc Đại, Khánh Linh, Kim Ánh cùng toàn thể các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Bình, Trường FPT tỉnh Ninh Bình.

Trong chương trình tổng duyệt, các đơn vị như: Sở Văn hóa và Thể thao; Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Công an tỉnh… đã vận hành thử toàn bộ nội dung, bảo đảm đúng kịch bản và tiến độ, đồng thời rà soát, điều chỉnh các yếu tố kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự, hậu cần… nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chính thức.

Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung thực hiện cơ bản đầy đủ theo kịch bản, đại diện các sở, ban, ngành, Hội đồng nghệ thuật phát biểu ý kiến góp ý một số nội dung để hoàn thiện chương trình đạt chất lượng nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Đinh Thị Lụa đã ghi nhận chương trình được dàn dựng công phu, sân khấu hiện đại, quy mô hoành tráng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của ê-kíp thực hiện. Tuy nhiên, phần thể hiện tổng thể chưa thực sự ấn tượng, chưa tạo được những điểm nhấn và cảm xúc sâu lắng đối với người xem.

Đồng chí yêu cầu điều chỉnh một số vấn đề như: Thống nhất bỏ ngôi sao trang trí khu vực Tượng đài để làm nổi bật Tượng đài Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; ánh sáng cần bổ sung, hình ảnh diễn viên phải bắt nhịp cùng ánh sáng; các hình ảnh về chuỗi sự kiện có thể lấy tư liệu cũ của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đợt Kỷ niệm 50 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; một số đoạn tự sự cần gọt giũa câu từ sao cho chỉn chu…

Đồng chí cũng lưu ý, Ban tổ chức cần điều chỉnh một số hình ảnh, nhất là phóng sự 3 bà cháu trò chuyện thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, các khâu chuyển cảnh lời bài hát cần nhịp nhàng. Bài hát kết thúc Lễ kỷ niệm cần lựa chọn hình ảnh đẹp về tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập ở cả 3 địa phương cũ, nhấn mạnh sự đổi mới, vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, chương trình Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1/10/2026. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.