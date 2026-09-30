Xem ngay lịch âm dương hôm nay 30/9

Cơn mưa lớn xuất hiện giữa lúc đang làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ Đội K74 dầm mưa, vội vã căng bạt che chắn cho các hài cốt các liệt sĩ khỏi ướt. Từng hành động, việc làm của những người lính hôm nay thể hiện sự trân trọng và tri ân thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.