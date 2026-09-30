Góp sắc hoa cho mùa hội lớn

Ở xã vùng sâu, vùng xa Đam Rông 2, từng phần việc được triển khai cụ thể hưởng ứng Festival Hoa

Lựa chọn những phần việc vừa sức

Cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng 90 km, Đam Rông 2 là địa bàn còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, xã lựa chọn những phần việc vừa sức, gắn với cảnh quan và đời sống hằng ngày thay vì triển khai những công trình lớn. Từ tháng 8/2026 đến nay, xã tổ chức 2 đợt trồng cây, với 3.500 cây được trồng dọc các tuyến đường quanh khu trung tâm hành chính, gồm 1.500 cây bằng lăng tím và 2.000 cây sao.

Cùng với đó, hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh đường giao thông, thu gom rác tại các khu dân cư. Mặt trận và các đoàn thể xã vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân cùng trồng, chăm sóc hoa, cây xanh; cắt tỉa cây, chỉnh trang khuôn viên, khơi thông một số tuyến thoát nước. Bên cạnh đó, các trường học, thầy cô và học sinh cũng tham gia trồng thêm hoa, cây xanh trong khuôn viên.

Festival hoa Đà Lạt năm 2024. (Ảnh Chính Thành)

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết, điều địa phương quan tâm là sau khi trồng, cây xanh và hoa tiếp tục được chăm sóc. Các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị phân công người theo dõi, chăm chút để những tuyến đường mới trồng dần tạo thành cảnh quan ổn định, lâu dài…

Những tiểu cảnh được hình thành tại Festival hoa 2024. (Ảnh Chính Thành)

Chăm chút từng tuyến phố

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, không khí chuẩn bị cho Festival rõ hơn trên những tuyến phố, khu vực công cộng và các điểm tập trung đông người. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động của mùa hội nên việc chỉnh trang cảnh quan được phường triển khai sớm. Theo đó, phường đăng ký 7 chương trình, hoạt động hưởng ứng Festival Hoa, với khoảng 10 tuyến đường, không gian hoa và điểm nhấn cảnh quan. Đến trung tuần tháng 9 đã có 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố và hộ dân đăng ký thực hiện 61 công trình, phần việc, trong đó có 4 doanh nghiệp, 7 trường học, 12 tổ dân phố và 29 hộ dân.

Trên đường Trần Quốc Toản, các phương án trang trí được triển khai kết nối từ khu vực Vườn hoa Đà Lạt dọc hồ Xuân Hương. Một số đơn vị sử dụng hàng nghìn chậu hoa kết hợp hệ thống chiếu sáng. Tại khu vực gần dốc Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản, một không gian hoa rộng khoảng 8.000 m² được xây dựng với khoảng 30.000 chậu cỏ cùng nhiều loại hoa và sân khấu phục vụ hoạt động nghệ thuật.

Các tiểu cảnh được hoàn thiện tại Dốc Sương Nguyệt Ánh

Trên các tuyến Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, 3 tháng 4, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng, Hùng Vương và khu vực chân đèo Prenn, các phương án trang trí cũng được xây dựng với bồn hoa, trụ hoa, tiểu cảnh và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Các tuyến, không gian hoa dự kiến hoàn thành trước tháng 12 và tiếp tục được chăm sóc, thay thế hoa sau Festival Hoa kết thúc.

Bà Trần Thị Phương - người dân Tổ dân phố 9 chia sẻ: “Những ngày này, đi trên các tuyến phố thấy nhiều hoa được trồng, chăm chút nên không khí cũng vui hơn. Người dân chúng tôi ai có điều kiện thì trồng thêm vài chậu hoa trước nhà, giữ gìn vệ sinh khu vực xung quanh. Thành phố đẹp thì người dân sống ở đây cũng thấy vui, du khách đến tham quan cũng có thêm ấn tượng. Quan trọng là sau Festival, những tuyến đường, hàng cây, chậu hoa vẫn được chăm sóc để cảnh quan giữ được vẻ sạch đẹp lâu dài”.

Du khách thích thú khi được checkin tại đây

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, phường tiếp tục vận động các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An ninh - An toàn”. Nhiều tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đã đăng ký tham gia. Các hoạt động như “Sắc hoa tuổi trẻ”, Giải vô địch các Câu lạc bộ Golf Đà Lạt mở rộng, Festival Khinh khí cầu, nghệ thuật đường phố và “Hương sắc phố hoa” cũng được chuẩn bị…

Từ những tuyến đường ở Đam Rông 2 đến các phố trung tâm Đà Lạt, mỗi địa phương đang có cách riêng để hưởng ứng mùa hội. Có nơi bắt đầu bằng những hàng cây mới trồng, có nơi là những chậu hoa trước hiên nhà, cũng có nơi cả tuyến phố được cùng nhau khoác lên mình những sắc hoa. Khi người dân, cơ quan, đơn vị cùng góp một phần công sức, những sắc hoa của Festival Hoa Đà Lạt cũng có thêm cơ hội ở lại lâu hơn trong cảnh quan và cuộc sống thường ngày.