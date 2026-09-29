Cuộc thi viết 'Cha và con gái' - Khi tình cha con được kể bằng những điều chân thật nhất

Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026

Với chủ đề “Hai thế hệ, một tình yêu”, cuộc thi thu hút các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Các tác phẩm dự thi cơ bản bám sát chủ đề, khai thác nhiều lát cắt của đời sống nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm cha con thiêng liêng, bền bỉ.

Theo Ban tổ chức, mỗi mùa thi lại mở ra những câu chuyện và góc nhìn mới. Những điều tưởng như quen thuộc trong đời sống gia đình được thể hiện chân thực, sâu sắc, giúp người đọc nhận ra giá trị của tình thân và những điều đôi khi chưa kịp nói thành lời.

Toàn cảnh lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026

Điểm mới của cuộc thi lần thứ 4 là lễ phát động và tổng kết được tổ chức tại các trường đại học. Cuộc thi được phát động tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và trao giải tại Trường Đại học Hà Nội.

Thông qua cách tổ chức này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi đến sinh viên, giúp người trẻ thêm trân trọng tình cảm cha con, ơn nghĩa sinh thành, đạo hiếu và trách nhiệm vun đắp giá trị gia đình.

Những trang viết "chân thực đến nao lòng"

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh điều khiến Ban tổ chức vô cùng xúc động và đánh giá cao ở cuộc thi năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng bài viết, mà chính là biên độ cảm xúc rất rộng và độ chân thực đến nao lòng mà các tác giả mang lại. Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu

"Sự tham gia của đông đảo cây bút từ mọi lứa tuổi cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha con trong xã hội hiện đại, đặt ra cho Ban giám khảo một áp lực rất lớn nhưng cũng đầy vinh dự trong việc cân nhắc từng điểm số, từng câu chữ để không bỏ sót một tác phẩm có chất lượng nào”, nhà báo Hồ Minh Chiến cho hay.

Từ góc nhìn chuyên môn, nhà thơ Hồng Thanh Quang, Trưởng Ban giám khảo cho biết nhiều thành viên hội đồng đã phải lặng đi trước những trang viết giàu cảm xúc và sự chân thành. Có những bài viết mộc mạc, không chú trọng kỹ thuật câu chữ nhưng vẫn làm nổi bật tình phụ tử và giá trị nhân văn của tác phẩm.

Việc lựa chọn tác phẩm đạt giải, nhất là giải Nhất và các giải chuyên đề, đòi hỏi Ban giám khảo phải trao đổi, phân tích kỹ từng ý tứ, thông điệp và khả năng lan tỏa của mỗi bài viết.

Các tác phẩm được đánh giá qua vòng sơ khảo, chung khảo và xếp giải trên cơ sở tổng hợp điểm số độc lập của từng giám khảo, bảo đảm bám sát thể lệ, công bằng và khách quan.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết qua các bài dự thi và thông điệp của Ban tổ chức, ông tìm thấy chính mình trong nhiều trang viết, nhiều câu chuyện về tình cha con. Ông tin rằng nhiều đại biểu có mặt tại chương trình cũng tìm thấy sự đồng cảm như vậy.

“Trong một xã hội đang vận động quá nhanh với việc toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo, một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ các thành viên, một khoảng lặng trong tâm hồn để nghĩ về nhau, cho tình thân gia đình ngày càng trở nên quý giá”, ông Lê Quốc Minh nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, những câu chuyện về cha và con gái qua các trang viết là “sợi neo” gìn giữ những giá trị tinh thần vô giá.

“Trong bối cảnh báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức, từ doanh thu, quảng cáo đến thu hút công chúng, việc tìm lối đi riêng, độc đáo, sáng tạo như cách mà Tạp chí Gia đình Việt Nam đã thực hiện luôn là điều được báo giới lẫn công chúng trân trọng”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức cùng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ để cuộc thi “Cha và con gái” bền bỉ đi qua bốn mùa giải và sẵn sàng bước vào mùa thi thứ năm.

Lần đầu trao đồng giải Nhất

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao 1 giải Kết nối, 5 giải Chuyên đề, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 2 giải Nhất.

Hai giải Nhất thuộc về tác giả Bùi Kim Thùy với tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng”. Đây là lần đầu tiên sau bốn mùa tổ chức, cuộc thi trao đồng giải Nhất.

Ban tổ chức trao đồng giải Nhất cho hai tác giả tại cuộc thi viết “Cha và con gái” năm 2026

Theo đánh giá của Ban giám khảo, hai tác phẩm nổi bật về nội dung và cách thể hiện, đại diện cho tinh thần của cuộc thi trong việc tôn vinh, lan tỏa tình cảm giữa cha và con gái, góp phần giữ gìn hơi ấm trong mỗi gia đình Việt Nam.

Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Phạm Ngọc Tiến cho biết dù đã 70 tuổi và ngại tham gia các cuộc thi, ông vẫn quyết định gửi tác phẩm bởi ý nghĩa của chủ đề “Cha và con gái”.

“Đơn giản bởi cuộc thi đã cho tôi gửi gắm được tâm nguyện của mình với con gái. Tôi không bao giờ đánh con hay dạy dỗ gì lớn lao mà luôn là bạn của con. Mình luôn quan niệm sống là tấm gương để con biết yêu thương và tử tế”, nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ.

Trong khi đó, tác giả Bùi Kim Thùy kể lại câu chuyện về người cha của mình. Khi còn sống, vào mỗi dịp sinh nhật, ông thường làm một mâm cơm dâng lên cha mẹ để tưởng nhớ những người đã sinh thành.

Vào ngày sinh nhật của ba cô con gái, ông cũng luôn nhắc các con nhớ và cảm ơn mẹ, người đã mang nặng đẻ đau để các con có mặt trên cuộc đời. Câu chuyện ấy trở thành một trong những chất liệu cảm xúc của tác phẩm “Người thầy đầu tiên”.

Ngay sau lễ trao giải, Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 5. Thời gian nhận bài kéo dài đến hết tháng 5/2027; lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2027.