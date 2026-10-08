Giúp người dân an cư, bớt nỗi lo

Hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ cho hộ khó khăn ở phường Thuận An. Ảnh: Hội CTĐ TP. Huế cung cấp

Bớt nỗi lo

Ở tuổi 74, bà Võ Thị Hường, trú tại tổ dân phố Lương Nhơn, phường Hương Thủy, vẫn đi nhặt ve chai để trang trải cuộc sống. Bà sống cùng người con gái bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Ngôi nhà của hai mẹ con đã xuống cấp từ lâu, nhưng khoản tiền dành dụm được mỗi ngày chỉ đủ lo sinh hoạt, việc sửa nhà vì thế cứ phải gác lại.

Với một căn nhà không còn chắc chắn, những ngày mưa gió luôn khiến gia đình bà thêm lo lắng. Đầu tháng 8/2026, Hội CTĐ TP. Huế phối hợp với UBND phường Hương Thủy bàn giao nhà mới cho bà Hường, với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng. Có chỗ ở an toàn hơn, bà không còn phải đối diện mùa mưa bão trong căn nhà xập xệ như trước. Niềm vui của bà cũng là sự nhẹ nhõm khi hai mẹ con đã có nơi để ổn định cuộc sống.

Từ câu chuyện của bà Hường, có thể thấy một mái nhà an toàn là nhu cầu thiết thực đối với những người không đủ khả năng tự sửa chữa, xây mới chỗ ở. Ở các địa phương ven biển, nhu cầu ấy càng cấp bách với những hộ ngư dân có thu nhập bấp bênh, phải sống trong nhà tạm bợ qua nhiều mùa mưa bão.

Chung sức dựng nhà cho ngư dân

Cũng trong tháng 8 vừa qua, hai hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vinh Lộc là ông Lê Khánh, trú tại thôn Đông Dương và ông Huỳnh Đành, trú tại thôn Phụng Chánh được nhận nhà mới. Trước đó, cả hai gia đình đều sống trong những căn nhà tạm bợ, thiếu an toàn khi thời tiết chuyển xấu.

Hai căn nhà thuộc chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động. Hội CTĐ TP. Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và địa phương triển khai công trình. Qua kết nối, Hội CTĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng.

Để hai gia đình sớm có nhà trước mùa mưa bão, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và bà con lối xóm đã góp ngày công trong quá trình xây dựng. Hội CTĐ TP. Huế hỗ trợ thêm sơn tường, thiết bị vệ sinh; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động tài trợ bốn bộ cửa gỗ. Phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Sau hơn ba tháng thi công, hai căn nhà cấp 4 được hoàn thành với tổng diện tích 190m², tổng kinh phí khoảng 750 triệu đồng. Đằng sau số tiền hỗ trợ là sự chung tay bằng nhiều cách: có người góp kinh phí, có người góp vật liệu, có người dành thời gian giúp xây dựng. Nhờ đó, nguồn hỗ trợ ban đầu được bổ sung để những ngôi nhà có thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hội CTĐ thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền phường Thuận An nghiệm thu, bàn giao nhà cho gia đình ông Bùi Cảnh ở tổ dân phố Phú Tân. Căn nhà rộng 75m², trị giá 250 triệu đồng, được hoàn thành sau bốn tháng thi công từ nguồn hỗ trợ của Hội CTĐ TP. Hải Phòng. Trước đó, ngôi nhà cũ của gia đình ông đã hư hại nhiều chỗ, khiến mọi người lo lắng mỗi khi mưa bão đến.

Theo bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội CTĐ TP. Huế, nhiều hộ nghèo, nhất là ở địa bàn ven biển, vẫn gặp khó khăn về nhà ở an toàn trước thiên tai. Vì vậy, hội tiếp tục kết nối các tổ chức, địa phương và nhà hảo tâm để giúp những gia đình có nhu cầu cấp thiết cải thiện chỗ ở. Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ thành phố đã triển khai xây dựng và bàn giao 5 căn nhà cho các hộ khó khăn. Thời gian tới, hội dự kiến khởi công thêm một căn nhà cho hộ ngư dân nghèo tại xã Vinh Lộc.

Với bà Hường và các gia đình ngư dân, căn nhà mới trước hết giúp họ bớt nỗi lo khi mưa bão đến. Những công trình ấy cũng cho thấy hiệu quả của việc kết nối nguồn lực và sự góp sức của cộng đồng.