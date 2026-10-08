Khảo sát tiến độ Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua Ghe Ngo

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Kim Ngọc Thái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười khảo sát thực tế tiến độ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua Ghe Ngo tại xã Bình Phú.

Qua khảo sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Kim Ngọc Thái yêu cầu Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công và địa phương tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công, kể cả ngày và đêm khi cần thiết, để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đồng bộ, không để xảy ra tình trạng hạng mục đã xong nhưng các phần việc khác còn dở dang. Phấn đấu đến ngày 20/10 cơ bản hoàn thành, bàn giao công trình cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ hội đua ghe Ngo diễn ra ngày 21 và 22/11.

Ông Kim Ngọc Thái nhấn mạnh, việc bàn giao cần được thực hiện sớm, không để đến sát ngày diễn ra lễ hội mới hoàn thành; các đơn vị phải chủ động tiến độ trước khoảng nửa tháng đến một tháng để có thời gian kiểm tra, hoàn thiện, chỉnh trang toàn bộ khu vực. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, lát gạch, hệ thống điện, khán đài, sân bãi, cảnh quan, vệ sinh môi trường và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm công trình khi đưa vào sử dụng có diện mạo đồng bộ, sạch đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn trong thi công ban đêm và vệ sinh môi trường; tuyệt đối không vì chạy đua tiến độ mà xem nhẹ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn. Địa phương phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề ảnh hưởng đến mặt bằng và không gian tổ chức đua ghe Ngo, trong đó khẩn trương di dời các vật cản trên tuyến sông, bảo đảm mặt nước thông thoáng, an toàn phục vụ lễ hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Kim Ngọc Thái (thứ 3 từ trái qua) khảo sát thực tế tiến độ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua Ghe Ngo tại xã Bình Phú.

Theo ông Kim Ngọc Thái, đây là công trình có quy mô lớn, không chỉ phục vụ hoạt động đua ghe Ngo dịp Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer mà còn được định hướng trở thành điểm nhấn về văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh. Khu vực này có tiềm năng phát triển du lịch sông nước, điểm du thuyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch; đồng thời nghiên cứu bố trí các hạng mục tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ vui chơi, giải trí như nhạc nước, qua đó hình thành một điểm đến mới, góp phần quảng bá hình ảnh Vĩnh Long.

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe Ngo có tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục kè chống sạt lở dài khoảng 650m, khán đài 4.000 chỗ ngồi cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ. Công trình không chỉ góp phần bảo vệ bờ sông trước nguy cơ sạt lở mà còn tạo không gian tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và chỉnh trang đô thị. Dự án khởi công ngày 18/8/2025, theo kế hoạch sẽ hoàn thành ngày 11/11/2026.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trường Giang cho biết, đến nay, dự án đạt khoảng 93,73% giá trị hợp đồng. Cụ thể, hạng mục kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé đã hoàn thành. Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo vệ khu vực bờ sông, đồng thời tạo mặt bằng phục vụ các hoạt động tại khu vực khán đài.

Đối với khán đài 4.000 chỗ ngồi, các đơn vị thi công đã hoàn thành phần kết cấu chính, lắp đặt kèo thép mái và lợp mái tôn, đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại. Hạng mục này đang được tổ chức thi công với 3 mũi, gồm trang trí alu, sơn, lắp đặt thiết bị hoàn thiện và thi công nhà trọng tài.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua Ghe Ngo tại xã Bình Phú.

Hạng mục hạ tầng và sân đường đạt khoảng 87,94%, trong đó cơ bản hoàn thành mặt bằng sân đường, hệ thống cấp, thoát và xử lý nước, khuôn viên cây xanh. Các đơn vị đang triển khai 4 mũi thi công, tập trung vào vỉa hè, bó vỉa và sân đường, trạm kỹ thuật, trạm xử lý nước thải, băng ghế, sân khấu, cột cờ và cây xanh, thảm cỏ.

Hệ thống điện ngoài nhà và trạm biến áp đạt khoảng 96,44%, đang hoàn thiện hệ thống điện nhẹ và các thủ tục đấu nối. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt khoảng 74,57%, hiện tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống báo cháy.