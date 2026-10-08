Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thuế và tín dụng để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 519/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục, làm việc, đối thoại với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo Thông báo, thời gian qua, công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, kết quả thu hút nguồn lực xã hội chưa tương xứng với tiềm năng. Một số chủ trương của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị liên quan đến đất đai, thuế, tín dụng chưa được thể chế hóa đầy đủ; việc triển khai tại các bộ, cơ quan, địa phương còn những hạn chế, bất cập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực, kinh nghiệm, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng Nhà nước phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, trả lời bằng văn bản đối với những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, tập đoàn, đơn vị đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; đồng thời tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Ưu tiên quỹ đất sạch, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư giáo dục

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng yêu cầu là rà soát, hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý về xã hội hóa giáo dục, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng, bảo đảm các quy định đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về tháo gỡ điểm nghẽn đất đai và tài sản công, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về đất đai để thể chế hóa đầy đủ chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, yêu cầu cụ thể hóa các chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục; bảo đảm quy định pháp luật về đất đai không làm hạn chế các cơ chế đặc thù, vượt trội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu kịp thời rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rút gọn đối với các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 248/2025/QH15.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục vào quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, rà soát nhu cầu trường lớp, quỹ đất giáo dục, nhà đất công dôi dư và danh mục các dự án cần thu hút đầu tư để công khai thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia. Các địa phương phải chủ động tháo gỡ rào cản liên ngành, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục cho nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nghiên cứu chính sách ưu đãi đột phá về thuế, tiền sử dụng đất và tín dụng

Về bảo đảm nguồn lực tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo bảo đảm các tỷ lệ chi theo Nghị quyết số 71-NQ/TW (trong đó, chi đầu tư phát triển tối thiểu 5% và chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước), làm nguồn vốn "mồi" hiệu quả thu hút vốn đối ứng xã hội hóa và FDI; rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II năm 2027.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, gói tín dụng ưu đãi, cải tiến quy trình, thủ tục cấp tín dụng, linh hoạt trong việc xác nhận tài sản bảo đảm nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng, đáp ứng kịp nhu cầu vốn cho các cơ sở giáo dục đào tạo và các dự án phát triển giáo dục đào tạo, phù hợp với quy mô, khả năng của từng tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh các chính sách về đất đai, thuế và tín dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục, hỗ trợ người học và sự tham gia của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ và khả năng cân đối ngân sách.

Đồng thời, rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết số 217/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội, trong đó nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền mức hỗ trợ tối thiểu áp dụng thống nhất trên toàn quốc, phù hợp quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao rà soát, ban hành các chính sách linh hoạt thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài về nước giảng dạy, nghiên cứu khoa học dài hạn; xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý II/2027.

Ngoài ra, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương được giao rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về cấp thị thực, giấy phép lao động; tạo điều kiện thu hút có chọn lọc các trường đại học thuộc nhóm hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp công nghệ lớn mở phân hiệu, thành lập trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại Việt Nam. Thời hạn hoàn thành trong năm 2027.

Tăng cường hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp trong đầu tư giáo dục

Về tăng cường hỗ trợ các hoạt động của doanh nghiệp trong đầu tư giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, các địa phương trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục trong tháng 10/2026, báo cáo trước ngày 15/11/2026; đồng thời xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án giáo dục ngoài công lập đang ách tắc trong quý IV/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi việc giải quyết kiến nghị; tham mưu văn bản chỉ đạo của Thủ tướng trong tháng 11/2026 và định kỳ đối thoại với doanh nghiệp. Các bộ, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đăng ký doanh nghiệp, dân cư chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của địa phương, làm cơ sở thay thế thành phần hồ sơ bản giấy trong các thủ tục hành chính thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập...