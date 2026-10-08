Tp. Huế chuyển hồ sơ thanh tra BVĐK Chân Mây sang cơ quan CSĐT

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây được đầu tư hơn 169 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công. Ảnh: Internet

Hồ sơ thanh tra Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Chân Mây đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Huế để làm rõ những tồn tại trong quá trình đầu tư, quản lý và khai thác dự án hơn 169 tỷ đồng.

Sau thanh tra hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra

Chiều 07/10/2026, tại phiên họp báo thường kỳ quý III năm 2026, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp. Huế, cho biết hồ sơ thanh tra Bệnh viện Đa khoa Chân Mây đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế để điều tra, làm rõ theo quy định.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp. Huế phát biểu tại phiên họp báo

Trước đó, Tp. Huế có chủ trương chuyển giao cơ sở từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế quản lý, vận hành nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư. Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu chỉ thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan.

Việc chuyển hồ sơ thể hiện yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tạo cơ sở để địa phương xem xét phương án sử dụng cơ sở sau khi có kết quả điều tra.

Gần 170 tỷ đồng và bài toán hiệu quả khai thác

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây được đầu tư với mục tiêu trở thành cơ sở y tế tuyến tỉnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam Tp. Huế. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Sau khoảng 10 năm, dự án chưa hoàn thành quyết toán, hiệu quả khai thác chưa đạt như kỳ vọng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm, dự án chưa hoàn thành quyết toán, trong khi hiệu quả khai thác chưa đạt kỳ vọng. Kết luận thanh tra của Thanh tra Tp. Huế ban hành vào khoảng giữa năm 2026 đã chỉ ra một số gói thầu còn thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; nhiều công trình, hạng mục chưa được khai thác hiệu quả.

Đáng chú ý, một số thiết bị y tế có giá trị lớn được đầu tư từ ngân sách sử dụng rất hạn chế hoặc không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Cơ sở vật chất cũng có hạng mục xuống cấp sau thời gian hoạt động cầm chừng.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu nhìn nhận đầy đủ về nguồn vốn đầu tư công, từ khâu lập dự án, tổ chức thực hiện đến quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả sau đầu tư.

Trách nhiệm quản lý, hướng tới phát triển bền vững

Bệnh viện hoạt động từ năm 2015 với chức năng bệnh viện hạng III tuyến tỉnh. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực và lượng bệnh nhân thấp, hoạt động không đạt như kỳ vọng. Năm 2021, cơ sở được chuyển thành cơ sở 2 thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, nhưng tình trạng vắng bệnh nhân vẫn tiếp diễn.

Người dân các địa bàn lân cận như Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và khu vực Lăng Cô chủ yếu lựa chọn cơ sở chính của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Vì vậy, một lượng lớn cơ sở vật chất và thiết bị y tế chưa được khai thác tương xứng với nguồn lực đã đầu tư.

Thời gian qua, ngành Y tế Tp. Huế đã khảo sát, đánh giá và nghiên cứu phương án sử dụng hiệu quả cơ sở. Phương án để Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế tiếp nhận, quản lý, vận hành hiện phải chờ kết quả điều tra.

Việc tiếp nhận, quản lý, vận hành cơ sở hiện phải chờ kết quả điều tra.

Từ câu chuyện này, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm quản lý tài sản công đúng quy định, phát huy tối đa giá trị của từng đồng vốn ngân sách và gắn trách nhiệm của các chủ thể với hiệu quả sau đầu tư. Khi dự án được hoạch định sát nhu cầu, vận hành đúng công năng và thường xuyên đánh giá hiệu quả, nguồn lực công mới thực sự chuyển hóa thành giá trị phục vụ cộng đồng.

Đây cũng là nền tảng để Huế từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tránh lãng phí tài sản, củng cố kỷ luật đầu tư và hướng tới phát triển bền vững, trong đó mỗi công trình công phải được khai thác đúng mục tiêu, lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.