TP Hồ Chí Minh giải ngân hơn 111.494 tỉ đồng vốn đầu tư công sau 9 tháng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (ngày 8/10/2026), Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết tháng 9/2026, Thành phố đã giải ngân 111.494 tỉ đồng kế hoạch vốn năm 2026.

Số vốn này bao gồm các nguồn vốn giải theo hình thức Lệnh chi tiền và kinh phí tiết kiệm 5% kế hoạch đầu tư công nộp ngân sách Trung ương. Tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và Thành phố triển khai là 147.599,166 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ giải ngân 75,5%.

Nếu không tính 7.203,9 tỉ đồng, tương đương 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương được tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đã nộp ngân sách Trung ương, TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 104.290 tỉ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn 140.395,266 tỉ đồng.

Theo Báo cáo số 818/BC-BTC ngày 2/10/2026 của Bộ Tài chính, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và thuộc nhóm 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước đạt 62,9%.

Dự án Trung tâm hành chính - chính trị TP Hồ Chí Minh và Quảng trường trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Giải ngân tăng mạnh trong quý III

Sở Tài chính cho biết, TP Hồ Chí Minh xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Từ đầu năm, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó linh hoạt điều hành kế hoạch vốn, đồng thời siết chặt kỷ cương trong điều chuyển vốn theo nguyên tắc “không để vốn chờ công trình, dự án”.

Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị, Thành phố đã điều chuyển hơn 45.000 tỉ đồng từ các dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, có khối lượng thực tế để đẩy nhanh giải ngân.

Kết quả giải ngân có sự cải thiện rõ qua từng quý. Trong quý I, Thành phố giải ngân 13.618 tỉ đồng, đạt 9,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân 11% của cả nước.

Đến quý II, số vốn giải ngân tăng lên 51.634 tỉ đồng, đạt 35%, bắt kịp mức bình quân chung của cả nước.

Đáng chú ý, trong 3 tháng của quý III, tỷ lệ giải ngân của Thành phố tiếp tục tăng mạnh. Tháng 7 đạt 43,2%, cao hơn mức bình quân 41,9% của cả nước; tháng 8 đạt 57,7%, trong khi bình quân cả nước là 49,8%; đến tháng 9 đạt 75,5%, cao hơn đáng kể mức bình quân 62,9%.

Riêng trong quý III, TP Hồ Chí Minh giải ngân tổng số vốn cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vào cuối năm 2026.

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Ban Quản lý giao thông giải ngân hơn 81%

Đối với các Ban Quản lý dự án trực thuộc Thành phố có số vốn được giao lớn, tính theo tỷ lệ giải ngân 74,3%, có 3 đơn vị đạt cao hơn mức bình quân.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 85,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý đường sắt đô thị đạt 74,7%.

Ngược lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có tỷ lệ giải ngân 60,2%, thấp hơn mức bình quân của Thành phố.

Theo Sở Tài chính, kết quả giải ngân 9 tháng là cơ sở để TP Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.