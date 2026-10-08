Quảng Ninh 'hồi sinh' Nhà thi đấu dưới nước sau bão Yagi

Nhà thi đấu thể thao dưới nước thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Quảng Ninh nằm tại phường Tuần Châu, TP Quảng Ninh để phục vụ tập luyện, thi đấu các môn thể thao dưới nước. Sau bão số 3 (Yagi) tháng 9 năm 2024, nhiều hạng mục, hệ thống kỹ thuật và thiết bị bị hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện, thi đấu. Toàn bộ kết cấu khung thép cùng phần mái nặng hàng trăm tấn bị đổ sập xuống phần bể bơi trong nhà khiến công trình bị hư hỏng nặng không thể sử dụng được.

Tháng 9/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là TP Quảng Ninh) có quyết định phê duyệt dự án sửa chữa, khắc phục nhà thi đấu thể thao dưới nước với tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng. Dự án bao gồm tháo dỡ, thay mới toàn bộ khung kết cấu, phần mái bao che, các khu vực vách kính bị vỡ, hệ thống điện, nước, chiếu sáng...Đồng thời cải tạo, nâng cấp toàn bộ công trình theo các tiêu chuẩn Việt Nam phù hợp với quy định của các tổ chức thể thao quốc tế hoặc đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, cho biết đơn vị được TP Quảng Ninh giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án, sau khi khảo sát hiện trạng lên phương án thi công và chỉ đạo nhà thầu tiến hành tháo toàn bộ phần mái bị hư hỏng do bão Yagi, đối với hệ thống đường đi kỹ thuật, hệ thống sắt giằng chéo được tận dụng giữ lại và hàn nối vào các điểm để tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo chủ đầu tư, khối lượng sửa chữa khá lớn, từ kết cấu, kiến trúc đến hệ thống kỹ thuật. Dự án tập trung tháo dỡ, gia cường các hạng mục hư hỏng. Thay thế sảnh, hành lang, trần, nền, cửa, vách kính và hệ thống điện, thông gió...

Sau khi nghiên cứu tổng thể, chủ đầu tư xây dựng 13 cột trụ bằng bê tông ở phía trước để đỡ phần mái đua ra kết hợp với giật cấp và tạo hình sóng uốn theo cong chạy từ phía trước ra sau.

Cùng với các hạng mục xây dựng, dự án còn đầu tư, bổ sung các thiết bị chuyên môn, trong đó có hệ thống chấm điểm từ xa phục vụ thi đấu, máy gia nhiệt bể bơi. Đồng thời sửa chữa các hạng mục hạ tầng, kỹ thuật bên ngoài như mái sảnh, tam cấp, đường dốc, trạm biến áp, hệ thống điện, chiếu sáng, chống sét, thoát nước... Qua đó từng bước khôi phục đồng bộ công năng của Nhà thi đấu thể thao dưới nước.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn DST Việt Nam - Nhà thầu chính thực hiện phần khung và mái cho Nhà thi đấu đa năng dưới nước cho biết, phần khó khăn nhất khi thực hiện dự án cải tạo này là xử lý phần khung thép đã bị biến dạng. Ngoài ra, phần mái cũng được nâng cao lên và kéo dài ra với diện tích gần gấp đôi so với hệ thống mái cũ để vừa chống nóng cho phần nhà chức năng bên trong vừa tạo điểm nhấn cho khối công trình.

Hiện nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75% theo hợp đồng. Công trình những phần công việc chính đã hoàn thành phần kết cấu, lắp dựng xong dàn vì kèo thép, lợp mái tôn được 85%, lắp dựng vách kính được 70%... Trong giai đoạn tiếp theo, việc bám sát tiến độ, kiểm soát chất lượng thi công, bảo đảm sự đồng bộ giữa các hạng mục xây dựng, hệ thống kỹ thuật và thiết bị chuyên môn có ý nghĩa quan trọng để công trình sớm hoàn thiện, phát huy hiệu quả đầu tư.

Ông Phạm Thành Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, nhà thi đấu thể thao dưới nước phục vụ trực tiếp hoạt động huấn luyện, thi đấu của các đội tuyển, VĐV nên tiến độ và chất lượng sửa chữa công trình được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trung tâm phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo dõi quá trình triển khai, nhất là đối với những hạng mục kỹ thuật, thiết bị chuyên môn, hướng tới sớm bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu ổn định cho VĐV.

Việc tập trung nguồn lực triển khai dự án không chỉ nhằm khắc phục những hư hỏng của công trình sau bão số 3 mà còn góp phần củng cố cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao. Khi hoàn thành, Nhà thi đấu thể thao dưới nước sẽ tiếp tục là một hạng mục quan trọng trong hệ thống thiết chế thể thao của Quảng Ninh, tạo điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện, thi đấu và phục vụ tổ chức các giải thể thao trong nước, quốc tế.

Đáng chú ý, cùng với yêu cầu về tiến độ và chất lượng, dự án cũng đặt ra yêu cầu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản hiện có như: Giữ lại hệ khung cột thép trục A khu vực khán đài, bể bơi, khán đài và các phòng chức năng bố trí trong công trình. Đồng thời tận dụng phần khung nhôm, vách kính hiện trạng còn bảo đảm khả năng sử dụng. Chủ đầu tư được yêu cầu rà soát, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý vật tư, tài sản công theo đúng quy định, tránh lãng phí và bảo đảm hiệu quả đầu tư…

Hiện tại chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực máy móc, thiết bị tổ chức thi công các hạng mục còn lại nhằm đưa công trình sửa chữa, nâng cấp nhà thi đấu thể thao dưới nước đi vào hoạt động trong tháng 12/2026, hoàn thành xong trước kế hoạch đề ra 1 năm.

Công trình sau khi hoàn thiện hài hòa với tổng thể, kết hợp với các công trình thể thao hiện trạng đồng bộ cơ sở hạ tầng cho Liên hợp thể thao TP Quảng Ninh sẽ là điểm đến cho các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Quảng Ninh, tăng cường giao lưu văn hóa thể thao giữa địa phương với các vùng miền trong nước và quốc tế. Đồng thời, góp phần củng cố cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao của địa phương.