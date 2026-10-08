Dãy nhà chực chờ sập đổ bên Quốc Tử Giám

Bên cạnh di tích Quốc Tử Giám (phường Phú Xuân, TP. Huế) đang được đầu tư hơn 108 tỷ đồng để hồi sinh một không gian văn hóa﻿ đặc sắc, hiện vẫn tồn tại một “góc tối”, với những dãy nhà tập thể xuống cấp, chực chờ sập đổ.

Quốc Tử Giám triều Nguyễn từng là trung tâm giáo dục cao nhất dưới thời phong kiến. Di tích hiện trong giai đoạn tu bổ quy mô lớn để khơi lại dấu ấn vàng son﻿ của đất học Kinh đô Huế một thời.

Thế nhưng chỉ cách di tích vài bước chân, các dãy nhà tập thể tại số 2 Đoàn Thị Điểm và 15A Đinh Tiên Hoàng đã xuống cấp, mục nát nghiêm trọng, chực chờ sập đổ, tạo nên hình ảnh đối lập ngay giữa trung tâm di sản.

Nhiều bức tường nứt toác, kết cấu nhà ở xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Có căn hộ đã tự sụp đổ mái, nhiều căn khác luôn trong tình trạng mất an toàn.

Giữa những căn phòng tăm tối, xuống cấp, một số hộ dân vẫn bám trụ sinh sống mỗi ngày, đối mặt nguy cơ nhà cửa sập đổ bất cứ lúc nào.

Không ít gia đình đã phải rời đi để tìm nơi an cư. Những căn nhà bỏ lại đổ nát trở thành kho chứa đồ, nơi tập kết phế liệu hoặc ngập rác thải.

Khu vực này nằm trên tuyến kết nối nhiều điểm tham quan﻿ quanh Hoàng thành và khu vực Kinh thành Huế. Hình ảnh nhếch nhác của các dãy nhà xuống cấp trở thành “vết gợn” giữa không gian di sản luôn đón khách mỗi ngày.

Theo kế hoạch chỉnh trang khu vực Quốc Tử Giám, 38 hộ dân thuộc diện ảnh hưởng phải di dời để phục vụ bảo tồn và tôn tạo cảnh quan toàn phạm vi di tích﻿. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đến nay mới có 8 hộ được phê duyệt bồi thường, trong khi 30 hộ còn lại chờ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chính sách hỗ trợ đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Khi “góc tối” cạnh di tích được xóa bỏ, Quốc Tử Giám hoàn thành trùng tu kết nối với các điểm di sản﻿ quanh Hoàng thành, mở ra không gian văn hóa xứng tầm cho vùng đất từng là trung tâm giáo dục cao nhất dưới triều Nguyễn.

Quốc Tử Giám triều Nguyễn được xây dựng năm 1803 dưới thời vua Gia Long, là trường học cao nhất của triều Nguyễn, nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Di tích nằm ở phía đông nam Hoàng thành Huế hiện được triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo với tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, Quốc Tử Giám kết nối với các điểm di tích lân cận như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Cơ Mật Viện, góp phần hình thành không gian tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của TP. Huế.