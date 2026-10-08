Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân của từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có quy mô vốn lớn và các dự án có khả năng tác động lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh. Chủ động triển khai các giải pháp điều hành vốn theo hướng tập trung, linh hoạt, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân; thường xuyên rà soát nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện của từng dự án để làm cơ sở điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn theo quy định.

Nhằm đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: thường xuyên theo dõi, rà soát, kịp thời điều chuyển vốn kế hoạch năm 2026 một cách linh hoạt giữa các cấp ngân sách, từ dự án chậm triển khai, không có khả năng triển khai sang các dự án đầu tư công lớn, có hiệu quả cao, dự án triển khai nhanh, có khả năng giải ngân tốt và còn thiếu vốn theo quy định. Kiên quyết loại bỏ những dự án chậm trễ trong chuẩn bị thủ tục đầu tư, dự án kém hiệu quả, chưa thật sự cần thiết.

Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Các chủ đầu tư dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư dự án; nâng cao chất lượng công tác lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt dự án của các chủ đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án…