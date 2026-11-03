Giúp dân Đăk Nhoong thu hoạch lúa

Lần này là giúp bà Y Kluc (92 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng), bệnh binh, neo đơn, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động nặng, con gái đi lấy chồng xa, trong khi 5 sào lúa đã đến kỳ thu hoạch, một mình bà Y Kluc chưa biết xoay xở thế nào.

Trung tá Bùi Quang Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, người trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp bà Y Kluc, chia sẻ: “Nắm địa bàn, phát hiện bà Y Kluc cần thu hoạch 5 sào lúa, đơn vị đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống đồng giúp bà. Tuy điều kiện thời tiết, địa hình có những khó khăn nhất định, song với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành công việc gặt, đập lúa, đóng bao đưa về nhà cho bà. Đơn vị xác định, giúp dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng”.

Bộ đội Đồn Biên phòng Đăk Nhoong giúp bà Y Kluc gặt lúa.

Ông A Cảnh, Trưởng thôn Đăk Nhoong cho biết: “Bên cạnh việc giúp thu hoạch lúa, BĐBP còn thường xuyên giúp đỡ bà Y Kluc mọi công việc nặng nhọc khác. Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn cũng thường xuyên được các chú giúp đỡ về công sức, vật chất. Vào những dịp lễ, tết, các chú còn đến thăm hỏi, tặng quà”. Nói về tình cảm của BĐBP Đăk Nhoong đối với mình, bà Y Kluc rưng rưng: “Mình già yếu rồi, không làm được việc nặng nữa. Mấy hôm nay thấy lúa đã chín mà không có người gặt, mình lo lắm, gặp trời mưa gió thì rụng hết. Giờ được các chú đến giúp, mình rất mừng. Làm xong các chú về luôn, bảo ở lại ăn cơm cũng không chịu. Mình xem các chú bộ đội như con cái trong gia đình. Cảm ơn các chú BĐBP...”.

Trung tá A Huấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đăk Nhoong cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, nắm tình hình các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn và những hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.