Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng chủ trì hội nghị kiểm điểm ban thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh năm 2026

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Đảng ủy là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo quy định.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Vũ

Năm 2026, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là yêu cầu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Vũ

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu; tuyển sinh quân sự đạt 13,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; tổ chức hoàn thành 25 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, 4 cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan cấp trung đoàn và 4 cuộc diễn tập vòng tổng hợp, chiến thuật cấp phân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các đội K92, K93 đã tìm kiếm, quy tập được 162 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn XXVI; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trước tiến độ đề ra. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số, hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương Quân đội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo, trong 12 nhóm chỉ tiêu lớn, lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành 12/12 nhóm chỉ tiêu; trong đó có 14/45 chỉ tiêu vượt mức, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tự đánh giá đạt 93/100 điểm, đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ăm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Quân sự tỉnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, không né tránh những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương; đặc biệt chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức đảng trực thuộc; xem xét kết quả đánh giá cán bộ, đảng viên, đồng thời tiến hành các bước đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ, Đảng bộ Quân sự tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ trì theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất.