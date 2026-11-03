Đại tá Nguyễn Thanh Hòa: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đợt cao điểm triển khai kế hoạch, BĐBP tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 127 vụ với 236 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, hơn 9 tấn đường cát và hơn 125 gram ma túy tổng hợp.

Phát huy kết quả đạt được, BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trao Giấy khen cho cá nhân và tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Bằng khen và Giấy khen cho cá nhân và tập thể.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho 3 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.