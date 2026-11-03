Thủy điện Bản Vẽ chủ động tích nước sớm, sẵn sàng ứng phó với El Nino

Song song với nhiệm vụ tích nước, Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với các tình huống mưa lũ bất thường.

Chủ động tích nước, chuẩn bị nguồn nước cho mùa cạn năm 2027

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 9694/VPCP-NN ngày 24/9/2026 về việc chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tăng cường theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn, đánh giá tình hình nguồn nước về hồ và chủ động xây dựng phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tích nước sớm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm chuẩn bị nguồn nước phục vụ đời sống Nhân dân, sản xuất ở hạ du và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong mùa cạn năm 2027.

Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Tại thời điểm xây dựng phương án giữa tháng 10/2026, mực nước hồ Bản Vẽ ở cao trình khoảng 197,5 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,5 m, tương ứng với dung tích cần tích thêm khoảng 110 triệu m³ nước. Trên cơ sở theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn, tình hình nguồn nước về hồ và các thông tin dự báo, Công ty đã chủ động xây dựng phương án vận hành tích nước hồ chứa từ ngày 14/10/2026, nhằm tăng cường nguồn nước dự trữ phục vụ mùa cạn năm 2027, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy trình vận hành hồ chứa và yêu cầu an toàn công trình.

Theo số liệu theo dõi vận hành từ ngày 14/10 đến ngày 27/10/2026, mực nước hồ Bản Vẽ nhìn chung có xu hướng tăng, dung tích nước tích trữ trong hồ được bổ sung so với thời điểm bắt đầu thực hiện phương án. Đây là kết quả tích cực trong công tác chủ động chuẩn bị nguồn nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết, phục vụ nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và phát điện trong mùa cạn năm 2027.

Việc chủ động tích nước từ giai đoạn cuối mùa lũ có ý nghĩa quan trọng trong công tác chuẩn bị nguồn nước cho mùa cạn. Nguồn nước được tích trữ góp phần duy trì khả năng điều tiết của hồ chứa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở hạ du, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và bảo đảm nguồn nước phát điện trong những tháng mùa khô, đặc biệt trong điều kiện nguy cơ hạn hán, thiếu nước có thể gia tăng do ảnh hưởng của El Nino.

Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Thủy điện Bản Vẽ linh hoạt trong vận hành, hài hòa mục tiêu tích nước và giảm lũ

Cùng với nhiệm vụ tích trữ nước cho mùa cạn, Công ty Thủy điện Bản Vẽxác định yêu cầu xuyên suốt là vận hành hồ chứa an toàn, đúng quy trình và bảo đảm lợi ích của vùng hạ du. Việc tích nước sớm được thực hiện trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về vận hành hồ chứa.

Theo phương án đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, trong quá trình tích nước, nếu xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên lưu vực, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh chế độ vận hành hồ chứa phù hợp với tình hình thực tế, chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du hoặc vận hành bảo đảm an toàn công trình theo đúng quy định.

Trong quá trình vận hành, Công ty luôn chú trọng kiểm soát mực nước hồ theo các giới hạn quy định tại từng thời điểm, duy trì khả năng điều tiết và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho hạ du khi xuất hiện các tình huống mưa lũ.

Là hồ chứa thủy điện có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Cả, hồ Bản Vẽ phải đồng thời đáp ứng nhiều mục tiêu vận hành, từ giảm lũ, cấp nước cho hạ du đến phát điện. Vì vậy, Công ty thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, theo dõi lưu lượng nước về hồ và điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp với diễn biến thực tế, bảo đảm hài hòa giữa các nhiệm vụ.

Diễn biến mực nước hồ Bản Vẽ trong tháng 10/2026 (Nguồn: Ứng dụng BANVEHMI của Công ty)

Chủ động ứng phó với El Nino, bảo đảm nguồn nước và an toàn hạ du

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong thời gian tới, việc chủ động chuẩn bị nguồn nước ngay từ cuối mùa lũ là giải pháp có ý nghĩa thiết thực. Đối với Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý, vận hành hồ chứa mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phối hợp bảo đảm nguồn nước phục vụ đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực hạ du.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục theo dõi sát diễn biến khí tượng thủy văn, lượng nước về hồ và các bản tin dự báo, cảnh báo; thực hiện nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, điều tiết nguồn nước và triển khai các phương án ứng phó khi xuất hiện tình huống bất lợi.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì sự chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng điều chỉnh chế độ vận hành theo diễn biến thực tế và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tích nước phục vụ mùa cạn và nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho hạ du.

Với tinh thần chủ động từ sớm, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; góp phần bảo đảm nguồn nước cho hạ du trong mùa cạn năm 2027, duy trì hoạt động phát điện và đồng hành cùng địa phương, người dân trong ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì sự chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng điều chỉnh chế độ vận hành theo diễn biến thực tế và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tích nước phục vụ mùa cạn và nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho hạ du.

Với tinh thần chủ động từ sớm, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả; góp phần bảo đảm nguồn nước cho hạ du trong mùa cạn năm 2027, duy trì hoạt động phát điện và đồng hành cùng địa phương, người dân trong ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.