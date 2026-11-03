Xử lý tài xế lái xe kinh doanh vận tải liên tục quá 4 giờ

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2-11, tiếp nhận thông tin từ Cục CSGT về xe ô-tô tải kinh doanh vận tải mang biển kiểm soát 79C-072.XX có dấu hiệu vi phạm trên tuyến đường qua địa bàn xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng triển khai lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng CSGT lập biên bản lái xe vi phạm

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là ông K. (SN 1972, trú tỉnh Khánh Hòa), đồng thời cũng là chủ xe. Làm việc với tổ công tác, ông K. thừa nhận đã điều khiển xe ô-tô kinh doanh vận tải liên tục quá 4 giờ theo quy định.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông K. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chiếc xe tài xế điều khiển

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các chủ phương tiện và đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành quy định về thời gian điều khiển phương tiện; tuyệt đối không lái xe liên tục quá 4 giờ, chủ động bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe, sự tỉnh táo khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công Hạnh