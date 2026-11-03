Ngày 4/11 có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Ngày 4/11/2026 có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 5 - 7/11/2026: Thời tiết phổ biến nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 30oC.

Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.