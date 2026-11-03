Tập huấn chuyên sâu các quy định mới về Thừa hành viên

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, cho biết sau hơn 04 tháng triển khai Luật THADS số 106/2025/QH15, cùng với các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của văn phòng THADS, Thừa hành viên đã từng bước được triển khai theo khuôn khổ pháp lý mới.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Nguyễn Thị Hoàng Giang phát biểu

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu không chỉ nhằm phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới mà còn là diễn đàn để các cơ quan quản lý, các tổ chức hành nghề cùng trao đổi, thảo luận, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, từ đó thống nhất cách hiểu và phương thức tổ chức thực hiện. Đây cũng là cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương với địa phương và các văn phòng THADS trên toàn quốc, góp phần bảo đảm các quy định mới được triển khai đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

Theo đó, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoàng Giang đề nghị các báo cáo viên trình bày ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào trọng tâm những điểm mới và vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai Luật THADS số 106/2025/QH15 và các văn bản liên quan. Đặc biệt, chú trọng phân tích những vấn đề mới, những nội dung dễ phát sinh cách hiểu khác nhau và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để có hướng dẫn cụ thể, bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Đồng thời đề nghị các văn phòng THADS và đội ngũ Thừa hành viên tiếp tục chủ động nghiên cứu, cập nhật và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật mới; rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức và hoạt động của văn phòng, các hoạt động hành nghề của Thừa hành viên để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với khuôn khổ pháp lý hiện hành; tích cực tham gia trao đổi, phản ánh những khó khăn, bất cập từ thực tiễn hoạt động hành nghề để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời nắm bắt, hướng dẫn và có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày các nội dung về Luật Thi hành án dân sự số 106/2025/QH15, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, Nghị định số 151/2026/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BTP; vấn đề về lập vi bằng, tống đạt hồ sơ, giấy tờ tài liệu của Thừa hành viên theo quy định mới của pháp luật; yêu cầu về tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của văn phòng THADS, Thừa hành viên; tổ chức và hoạt động văn phòng THADS trong bối cảnh cắt giảm điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng Thừa hành viên - Yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong bối cảnh mới.