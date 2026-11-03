Hà Nội cùng 5 tỉnh, thành phố phối hợp xây dựng thế trận an ninh liên vùng

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tỉnh và Công an 6 địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao việc Công an Hà Nội và Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh chủ động xây dựng quy chế phối hợp. Các địa phương đã có nền tảng phối hợp từ nhiều năm trước, nhất là trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng sản và phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, yêu cầu hiện nay đòi hỏi hoạt động phối hợp phải đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Hạn chế thường không nằm ở việc thiếu cơ chế hay đầu mối mà ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, trách nhiệm xử lý chưa rõ ràng.

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội với Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Công an các địa phương cần chuyển từ phối hợp theo từng vụ việc sang phối hợp chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị thống nhất đánh giá tình hình, phương án xử lý và tổ chức thực hiện, thay vì chỉ dừng ở trao đổi thông tin. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả thực hiện quy chế phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, có dữ liệu kiểm chứng giúp từng địa phương phòng ngừa tội phạm tốt hơn, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời hơn.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội tiếp giáp 5 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên. Sáu tỉnh, thành phố có tổng diện tích tự nhiên 32.267km2, dân số khoảng 26,12 triệu người, với 698 đơn vị hành chính cấp xã.

Những năm qua, Công an Hà Nội đã ký kết nhiều quy chế phối hợp với công an các tỉnh, thành phố giáp ranh trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong 10 tháng năm 2026, Công an Hà Nội phối hợp công an các tỉnh, thành phố phát hiện, xử lý 3 vụ việc với 22 thanh, thiếu niên lợi dụng các tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội. Trong số này, có 13 đối tượng cư trú tại Hưng Yên và 7 đối tượng cư trú tại Phú Thọ.

Trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năm 2025, Công an Hà Nội trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 5 vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Hồng, với 8 phương tiện thủy và 27 đối tượng. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từ năm 2025 đến nay, Công an Hà Nội đã tham gia chi viện xử lý 6 vụ cháy tại các địa phương lân cận.

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội với Công an TP Bắc Ninh, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.