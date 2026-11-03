Thị trường nông sản 3/11/2026: Cà phê giảm mạnh, giá lúa biến động nhẹ
Hôm nay, thị trường nông sản ghi nhận giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 85.200 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu tạm thời chững lại sau chuỗi phiên giảm, duy trì ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một số loại lúa tươi có mức giá cao nhất nhích tăng, còn gạo bán lẻ nhìn chung ổn định. Mời quý vị và bà con theo dõi chi tiết trong bản tin của Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/thi-truong-nong-san-3112026-ca-phe-giam-manh-gia-lua-bien-dong-nhe-622.media