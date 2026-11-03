Thị trường nông sản 3/11/2026: Cà phê giảm mạnh, giá lúa biến động nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay (3/11) bật tăng nhờ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo giá dầu thô đi xuống, giao dịch ở mức 3.935,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC tăng theo đà đi lên của thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 141,2 triệu đồng/lượng và 136,8 triệu đồng/lượng.