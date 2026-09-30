Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng

Trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, Lào Cai đang duy trì nhiều giải pháp đồng bộ, lấy phòng ngừa và chủ động ứng phó từ cơ sở làm trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra cháy rừng.

Kết quả này có được nhờ mạng lưới bảo vệ rừng được tổ chức rộng khắp với 99 Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp xã, hơn 4.730 thành viên; 93 đội phòng cháy, chữa cháy rừng với gần 4.871 thành viên và 2.431 tổ bảo vệ rừng thôn với hơn 24.618 thành viên tham gia.

Cùng với lực lượng tại chỗ, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân tiếp tục được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 1.320 buổi tuyên truyền, thu hút gần 89.000 lượt người tham gia.

Tại xã Lâm Thượng, nơi tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,39%, công tác bảo vệ rừng được chú trọng. Địa phương đã thành lập 31 tổ bảo vệ rừng với 183 thành viên, duy trì công tác tuần tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng đến rừng. Cùng với đó, 720 hộ gia đình tại các khu vực trọng điểm đã ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chị Hoàng Thị Chuyền - Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn Nậm Chắn cho biết: Các thành viên trong tổ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Qua đó, mỗi người dân cùng có trách nhiệm giữ rừng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Tại khu vực Lục Yên, lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở tiếp tục được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt. Hạt Kiểm lâm khu vực Lục Yên hiện quản lý hơn 102.000 ha rừng, trong đó có trên 29.000 ha rừng tự nhiên.

Chúng tôi xác định lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở có vai trò rất quan trọng, bởi đây là những người trực tiếp bám địa bàn. Hạt đã ký hợp đồng với 245 tổ, 3.070 người tham gia; tổ chức 980 buổi tuần tra, qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng và nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng. Ông Hà Tiến Công - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực Lục Yên

Bên cạnh giữ rừng, phát huy giá trị và phục hồi rừng cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng. Tại xã Nghĩa Tâm, phong trào trồng rừng năm 2026 đang ghi nhận kết quả tích cực.

Năm 2026, xã Nghĩa Tâm đặt mục tiêu trồng 318 ha rừng, và đến nay đã hoàn thành 482 ha, đạt 151,6% kế hoạch.

Ông Vũ Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tâm cho biết: “Địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống, hạt giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trồng đúng mật độ và đúng kỹ thuật, bảo đảm cây sinh trưởng tốt”.

Từ những hướng dẫn cụ thể, sát với thực tế của từng địa bàn, người dân không chỉ chủ động trồng rừng đúng thời vụ mà còn từng bước thay đổi cách làm, chú trọng đến chất lượng cây giống và hiệu quả của rừng sau trồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng trên 12.600 ha rừng tập trung, trong đó trồng mới rừng sản xuất trên 1.330 ha, trồng lại rừng sau khai thác gần 11.300 ha, đạt khoảng 90% kế hoạch; đồng thời hoàn thành khoanh nuôi tái sinh 1.300 ha rừng.

Ông Vũ Minh Phúc - Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương để bảo vệ nghiêm diện tích rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Đồng thời đẩy mạnh trồng rừng, phát triển rừng gỗ lớn, các vùng lâm nghiệp hàng hóa gắn với chế biến sâu để nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ trong theo dõi, giám sát diễn biến rừng, quản lý đất lâm nghiệp, đổi mới công tác tuyên truyền và củng cố lực lượng kiểm lâm cơ sở, góp phần giữ vững độ che phủ và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với mục tiêu duy trì độ che phủ rừng từ 60% trở lên. Đây là yêu cầu trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ nguồn sinh thủy và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, Lào Cai đang quyết liệt giữ vững diện tích rừng hiện có, trồng mới, phục hồi và nâng cao chất lượng rừng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.