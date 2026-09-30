Đại hội đại biểu Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 30-9, Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự đại hội có các đồng chí: Bùi Mau - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Đinh Văn Thiệu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy tặng Hội Kiến trúc sư tỉnh.

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa từng bước nâng cao vai trò chuyên môn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động của hội tập trung vào củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tư vấn, thẩm định, góp ý và phản biện xã hội; tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. Giai đoạn 2024 - 2025, bình quân mỗi năm hội tham gia tư vấn, phản biện khoảng 70 hồ sơ. Nội dung tập trung vào các đồ án quy hoạch đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch, quản lý kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Thay mặt Ban chấp hành khóa mới, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Nguyễn Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Kiến trúc sư tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội chuyên nghiệp, phát huy năng lực sáng tạo, chuyên môn của đội ngũ kiến trúc sư; tăng cường vai trò tư vấn, thẩm định, góp ý và phản biện xã hội đối với các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn. Trong nhiệm kỳ mới, hội phấn đấu kết nạp từ 10 đến 30 hội viên mới, giới thiệu từ 15 đến 20 hội viên đủ điều kiện tham gia Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam tặng kỷ niệm chương và bằng "Vì sự nghiệp kiến trúc Việt Nam" cho 3 kiến trúc sư.

Đại hội đã bầu 19 thành viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ông Nguyễn Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch hội.

Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Hội Kiến trúc sư tỉnh trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng -Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nha Trang về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng bức trướng và hoa chúc mừng Hội kiến trúc sư tỉnh; Hội Kiến sư Việt Nam trao bằng “Vì sự nghiệp kiến trúc Việt Nam” và kỷ niệm chương cho 3 kiến trúc sư lão thành của Hội Kiến trúc sư tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nha Trang về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc.