Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng thân nhân gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Về phía TP Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi lẵng hoa, quả kính dân cụ Huỳnh Thúc Kháng..

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa, quả tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Tại Nhà lưu niệm, trong không khí trang nghiêm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, nhà trí thức lớn của dân tộc, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Chính quyền xã Thạnh Bình cùng đại diện gia tộc cụ Huỳnh dâng hương tưởng niệm.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1-10-1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Năm 1900, cụ đỗ Giải nguyên; năm 1904 đỗ Tiến sĩ. Từ một nhà Nho khoa bảng, cụ sớm dấn thân vào con đường yêu nước, tham gia phong trào Duy Tân, hoạt động báo chí, nghị trường và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đảm nhận nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi sổ lưu niệm.

Trong sổ lưu niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết viết: “Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân”.

Theo nội dung ghi trong sổ lưu niệm, khi được Quốc hội khóa I tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước trong thời điểm đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Với bản lĩnh, khí tiết và phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, cụ đã cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành trọng trách được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu viếng hương, thăm mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng trong khuôn viên nhà lưu niệm.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng viếng hương, thăm mộ thân sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử báo chí cách mạng, hoạt động nghị trường và quá trình xây dựng chính quyền cách mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác trồng cây trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, góp phần lưu giữ dấu ấn của hoạt động tưởng niệm nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của cụ.