Vượt lũ đưa học sinh đến trường ở An Phú

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã An Phú đưa học sinh đến trường

Để việc học không bị gián đoạn, chính quyền địa phương, các lực lượng và nhà trường đã phối hợp tổ chức đưa, đón học sinh bằng vỏ lãi, giúp các em đến trường an toàn trong những ngày nước dâng.

Khi những tuyến đường bộ quen thuộc chìm trong nước lũ, những chiếc vỏ lãi (phương tiện thuỷ nhỏ) trở thành phương tiện đưa học sinh đến lớp. Từ 6 giờ sáng mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã An Phú có mặt tại các khu vực ngập nước để đón học sinh đến trường.

Lực lượng chức năng tổ chức đưa, đón học sinh 2 ca mỗi ngày

Chiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú, cho biết các lực lượng tổ chức đưa, đón học sinh 2 ca mỗi ngày. Buổi sáng, lực lượng đón các em từ 6 giờ và đưa về lúc 10 giờ; buổi chiều, đưa các em đến trường lúc 13 giờ và đón về lúc 16 giờ.

Thời tiết mưa gió thất thường nên quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng gặp nhiều khó khăn. “Thế nhưng, thấy các em đến trường và trở về nhà an toàn, tôi cảm thấy rất vui. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của chúng tôi dành cho các em”, anh Hiền chia.

Trên những chuyến vỏ lãi, giữa bốn bề sông nước, các em học sinh vẫn mang theo sách vở, đồng phục và hành trang của một ngày học mới. Với nhiều em, việc được cán bộ, chiến sĩ đưa đón không chỉ giúp hành trình đến lớp thuận lợi hơn mà còn mang đến cảm giác an toàn, yên tâm.

Mùa lũ về, việc đến trường của học sinh gặp nhiều khó khăn

Em Trần Thị Phương Vy, học sinh Trường Tiểu học B An Phú, cho biết: “Trước khi lũ về, em thường được ba mẹ đưa đến trường bằng xe máy. Nay nước ngập đường, được các chú đón đi học, em cảm thấy rất vui và an toàn.”

Năm nay, nước lũ về chậm, nhưng do ảnh hưởng của mưa bão, mực nước dâng nhanh vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khiến một số khu vực tại ấp Vĩnh An và ấp Vĩnh Hòa bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh.

Các em học sinh được mặc áo phao nhằm đảm bảo an toàn khi đi lại

Theo thống kê, toàn xã An Phú có 45 học sinh ở các khu vực bị chia cắt bởi nước lũ, trong đó Trường Tiểu học B An Phú có 20 em và Trường Mầm non An Phú có 25 em. Trước tình hình đó, địa phương phối hợp với các trường chủ động xây dựng phương án đưa, đón học sinh bằng phương tiện đường thủy, bảo đảm việc học tập của các em được duy trì.

Trong điều kiện đường bộ bị nước lũ chia cắt, những chuyến vỏ lãi không chỉ giúp học sinh đi lại an toàn mà còn tạo sự yên tâm cho phụ huynh trong những ngày nước dâng.

Học sinh được đưa đến trường an toàn

Ông Lê Thanh Minh, ngụ ấp Vĩnh An, chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ lũ về, chính quyền địa phương lại tổ chức đưa rước học sinh đến trường bằng xuồng hoặc vỏ lãi. Gia đình tôi cũng có mấy cháu nên rất an tâm.”

Phía sau mỗi chuyến vỏ lãi đưa, đón học sinh là sự phối hợp, nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng và nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho các em, duy trì sĩ số và nề nếp học tập, không để việc học bị gián đoạn trong mùa lũ.

Niềm vui của các em học sinh khi được đến trường an toàn

Năm học mới bắt đầu cũng là lúc mùa nước lũ về. Ở xã đầu nguồn An Phú, hành trình đến trường của học sinh những ngày này có thêm những chuyến vỏ lãi và những người đồng hành đặc biệt. Giữa mênh mông sông nước, các em vẫn đều đặn đến lớp, mang theo sách vở, niềm vui và những ước mơ tuổi học trò.

Mỗi chuyến vỏ lãi không chỉ đưa các em vượt qua vùng ngập để đến trường, mà còn góp phần giữ cho hành trình tìm kiếm tri thức của học sinh vùng biên giới được tiếp nối.