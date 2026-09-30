Tăng tốc thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 22km

Tại công trường cầu sông Kôn, một trong những hạng mục khó thi công của gói thầu XL02, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Cầu dài 1.144m, rộng 24,75m, gồm 28 nhịp, 27 trụ và 2 mố. Trong đó, 8 trụ nằm giữa sông, mỗi trụ gồm 12 cọc khoan nhồi.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo ông Hoàng Kim Định, Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị đã triển khai thi công khoảng 20 trụ. Khu vực dưới sông còn khoảng 10 cọc khoan nhồi, 7 trụ. Hiện phần mố cầu đã hoàn thành.

Ngoài cầu sông Kôn, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đang triển khai 17 mũi thi công trên phạm vi được bàn giao mặt bằng, tập trung vào đắp nền K95 tuyến chính, đường gom, thoát nước, hầm chui dân sinh, cầu Hà Nhe, gia công cốt thép, cáp dự ứng lực và đúc dầm.

Cầu sông Kôn, một trong những hạng mục khó thi công của gói thầu XL02

Gói thầu XL02 do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Công ty CP Tập đoàn Trí Nam thực hiện, có phạm vi từ Km12+000 - Km22+000. Đến nay, mặt bằng đã được bàn giao 9,78/10km, đạt 97%. Các nhà thầu triển khai 23 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 202,83 tỷ đồng/1.851,8 tỷ đồng, tương đương 10,95%.

Cầu gồm 28 nhịp, 27 trụ và 2 mố

Tại gói thầu XL.01, các nhà thầu đang triển khai 32 mũi thi công trên toàn bộ 12km đã được bàn giao mặt bằng. Các mũi thi công tập trung vào cầu An Nhơn 2, 3, 4, 5, cầu Thuận Đức, cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, cống thoát nước, hầm chui, đắp nền và xử lý đất yếu.

Riêng cầu An Nhơn 4, hiện còn 2 vị trí đang thi công cọc khoan nhồi; các vị trí còn lại cơ bản hoàn thành cọc khoan nhồi, đang triển khai bệ, thân mố trụ. Nhà thầu đồng thời đúc cấu kiện, sản xuất dầm để sẵn sàng lao lắp.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu Sông Kon

Theo ông Nguyễn Đức Duy Trí, Công ty CP Xây dựng công trình 510, liên danh nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công tại những vị trí được bàn giao mặt bằng, từ cống ngang, cống thoát nước, mố trụ cầu đến sản xuất dầm, đắp đất nền đường và xử lý nền đất yếu.

Trong điều kiện mưa kéo dài, nhà thầu vẫn bố trí cán bộ, nhân viên túc trực tại công trường; những hạng mục không bị ảnh hưởng bởi thời tiết vẫn được tổ chức thi công, khi thời tiết thuận lợi sẽ tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Điểm thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam

Gói thầu XL.01 do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng công trình 510 thực hiện, có phạm vi từ Km0+000 - Km12+000. Đến nay, sản lượng đạt 333,81 tỷ đồng/2.546 tỷ đồng, tương đương 13,1%.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 1, trước mùa mưa, mục tiêu là cơ bản hoàn thành cọc nhồi các cầu dưới nước, các vị trí cống thoát nước lũ; đắp đất đạt 60%, xử lý đất yếu đạt 60%. Đến hết tháng 12-2026, dự kiến xử lý đất yếu cơ bản hoàn thành, đắp nền đường đạt 80%, cống ngang và hầm chui dân sinh 60%, cầu 60%.

Đúc dầm thi công hạng mục cầu An Nhơn 4

Dự án thành phần 1 dài khoảng 22km, đi qua các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn và các xã Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú. Dự kiến đến hết tháng 12-2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6-2028.

Để đáp ứng tiến độ, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, mở rộng mũi thi công, tổ chức 3 ca, 4 kíp, đồng thời chủ động phương án thi công phù hợp với diễn biến thời tiết trong những tháng tới.

Hà Vy