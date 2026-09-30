Yêu cầu kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt Công ty Du lịch Núi Tà Cú

Ảnh khu du lịch Núi Tà Cú

Theo Công văn của Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, đơn vị này nhận được Công văn số 553/QBVR-KTGS ngày 23/9/2026 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú.

Trên cơ sở nội dung công văn trên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam chỉ đạo công chức chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc; đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền theo quy định.

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm nêu hành vi không chi trả tiền sử dụng DVMTR trong quý I/2025 với số tiền 64.260.610 đồng. Theo văn bản, đây là hành vi vi phạm đã kết thúc vào ngày 5/6/2026.

Đối với tiền sử dụng DVMTR của các quý II, III và IV năm 2025, tổng số tiền được xác định là 149.891.256 đồng. Chi cục Kiểm lâm xác định đây là hành vi vi phạm đang tiếp diễn.

Như vậy, tổng số tiền sử dụng DVMTR được nêu trong văn bản liên quan đến các khoản chưa chi trả của Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú là 214.151.866 đồng.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu quá trình kiểm tra, xử lý phải căn cứ các quy định chuyển tiếp tại Điều 41, quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần tại khoản 5 Điều 5 và các quy định có liên quan của Nghị định số 146/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Theo chỉ đạo, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam phải báo cáo kết quả và tiến độ xử lý vụ việc về Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng trước ngày 9/10/2026.

Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình xử lý, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đơn vị phải kịp thời báo cáo, trao đổi với Chi cục Kiểm lâm thông qua Phòng Xử lý vi phạm về lâm nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Việc Chi cục Kiểm lâm yêu cầu kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ là bước xử lý tiếp theo sau đề nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra, xác minh và hồ sơ xử lý của cơ quan có thẩm quyền sẽ là cơ sở để xác định cụ thể hành vi, tình tiết và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp theo quy định./.