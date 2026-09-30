Đi xe buýt Cần Thơ, học sinh - sinh viên chỉ trả 10.000 đồng suốt tuyến

Ưu đãi thiết thực, giảm chi phí đi lại

Trong mạng lưới xe buýt đang khai thác trên địa bàn TP Cần Thơ, Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang) hiện khai thác 9 tuyến xe buýt nội tỉnh tại khu vực TP Cần Thơ cũ, với tổng chiều dài khai thác thực tế hơn 437km và 56 phương tiện.

Chỉ 10.000 đồng học sinh, sinh viên đi suốt tuyến xe buýt.

Các tuyến được khai thác bằng xe buýt sản xuất giai đoạn 2020-2023, trang bị máy lạnh, Wifi, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và có ghế ưu tiên dành cho người khuyết tật.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, chính sách giá vé cũng được áp dụng đối với các nhóm hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP Cần Thơ) cho biết, Công ty Phương Trang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho một số nhóm hành khách đi sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển.

Cụ thể, hỗ trợ 30% giá vé chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Đồng thời áp dụng mức giá 10.000 đồng/lượt/vé cho học sinh, sinh viên trên suốt tuyến đối với 9 tuyến xe buýt tại khu vực TP Cần Thơ cũ.

Với mức giá 10.000 đồng/lượt/vé, học sinh, sinh viên có thêm lựa chọn di chuyển với chi phí cố định trên toàn hành trình, đặc biệt khi sử dụng các tuyến có cự ly từ 30-70 km.

Chính sách này góp phần giảm chi phí đi lại đối với học sinh, sinh viên thường xuyên di chuyển giữa nơi ở, trường học và các khu vực trung tâm. So với việc sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe buýt còn giúp người đi học giảm chi phí khác như nhiên liệu, gửi xe và bảo dưỡng phương tiện.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, bên cạnh mức hỗ trợ khi đi xe buýt, họ yên tâm hơn khi phương tiện được bố trí ghế ưu tiên phục vụ nhóm hành khách này.

Bà Huỳnh Thị Hồng (70 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cho biết, mỗi tháng bà đều đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để tái khám. Trước đây, khi chưa có xe buýt, bà thường di chuyển bằng xe máy, phải lưu thông giữa dòng phương tiện đông đúc nên không khỏi lo ngại về an toàn.

"Từ khi có xe buýt, mỗi lần đi tái khám tôi chỉ cần lên xe, ngồi nghỉ trong suốt hành trình. Xe có ghế hỗ trợ cho người lớn tuổi nên việc đi lại thuận tiện và tôi cũng yên tâm hơn", bà Hồng chia sẻ.

Người cao tuổi yên tâm hơn khi đi xe buýt.

Thêm lựa chọn đi lại

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị, toàn TP Cần Thơ hiện có 20 tuyến xe buýt đang khai thác, với tổng chiều dài hơn 976 km và 122 phương tiện.

Số này có 9 tuyến do Phương Trang Cần Thơ khai thác trải rộng từ khu vực Cái Răng, trung tâm thành phố đến Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền và kết nối với khu vực Đại Ngãi.

Trong đó, CT-01 (Cái Răng - Thốt Nốt) dài 62 km, có 58 chuyến/ngày, tần suất 25-30 phút/chuyến, kết nối nhiều khu vực dân cư và các trục giao thông chính.

CT-02 (Ô Môn - Cờ Đỏ) và CT-04 (Thốt Nốt -Cờ Đỏ) cùng có cự ly 36 km, phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực đô thị và vùng ven.

CT-03 ( Thốt Nốt -Thạnh Quới - kéo dài đến bến xe Kiên Giang) dài hơn 58km, với 40-42 chuyến/ngày.

CT-05 (Cái Khế - Tân Hòa) dài hơn 46 km, kết nối khu vực trung tâm với vùng Phong Điền và các địa bàn phía Tây Nam thành phố.

CT-06 (Thới An Đông - Ô Môn) dài 46 km, điểm đầu tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, tạo thêm lựa chọn đi lại bằng xe buýt từ khu vực sân bay đến Ô Môn và các địa bàn trên hành trình.

CT-07 (Cái Răng -Ô Môn) dài 36 km, kết nối khu vực phía Nam với khu vực phía Bắc thành phố.

CT-08 (Cái Khế - Hòa An) dài 43 km, xuất phát từ điểm trung chuyển xe buýt Công viên Sông Hậu, đi qua khu vực trung tâm và kết nối đến bến xe Kinh Cùng.

Đáng chú ý, CT-09 (phường Thới An Đông - xã Đại Ngãi) có chiều dài 73 km, kết nối Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với khu vực Đại Ngãi. Tuyến có 36-40 chuyến/ngày, tần suất khoảng 30-40 phút/chuyến.

Với mạng lưới 20 tuyến đang khai thác trên địa bàn, việc duy trì chất lượng phương tiện, tổ chức hành trình phù hợp và áp dụng chính sách giá theo từng nhóm hành khách góp phần đa dạng hóa lựa chọn đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân.

Đây cũng là một trong những cơ sở để vận tải hành khách công cộng tiếp tục đáp ứng nhu cầu đi lại giữa khu vực trung tâm, đô thị và vùng ven, đồng thời tạo thêm lựa chọn thay thế cho phương tiện cá nhân trong những hành trình phù hợp.

Hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Cần Thơ đang ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu kết nối giữa trung tâm, đô thị và vùng ven. Việc tích cực sử dụng xe buýt không chỉ giúp học sinh, người cao tuổi tiết kiệm chi phí, an tâm đi lại mà còn là hành động thiết thực góp phần giảm áp lực giao thông, xây dựng mạng lưới giao thông TP Cần Thơ xanh, sạch, an toàn và văn minh.