Tìm kiếm, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 30/9, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đang tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm, quy tập.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Trước đó, trong ngày 29/9, các lực lượng cũng tiếp tục tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 400m³ đất và phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 301 bộ có di vật.

Trong tổng số này, có 649 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.