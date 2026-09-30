Trao tặng 86.300 cây giống lâm nghiệp cho tỉnh Thái Nguyên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng tỉnh Thái Nguyên 86.300 cây giống lâm nghiệp sáng 30/9.

Tại buổi lễ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam trao tặng tỉnh Thái Nguyên 86.300 cây giống lâm nghiệp, góp phần bổ sung nguồn lực trồng rừng, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu và những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, ngành lâm nghiệp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, trong đó trồng rừng tập trung 260.000ha, trồng 100 triệu cây phân tán; kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt hơn 18 tỷ USD; thu từ dịch vụ môi trường rừng hơn 3.500 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 42%-43% và thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Triệu Văn Lực, giai đoạn 2021-2025, cả nước đã trồng khoảng 1,45 tỷ cây xanh, vượt mục tiêu Đề án trồng một tỷ cây xanh. Riêng tỉnh Thái Nguyên trồng gần 22 triệu cây. Nguồn lực xã hội hóa chiếm khoảng 77% tổng kinh phí thực hiện Đề án; trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam đã đóng góp nguồn lực trồng hơn một triệu cây xanh các loại.

Việc trao tặng cây giống cho Thái Nguyên là hoạt động triển khai Chỉ thị số 22/CT-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tổ chức phong trào trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2026. Đây cũng là đợt trao cây giống đầu tiên theo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030 giữa Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm với Unilever Việt Nam.

Đánh giá cao sự đồng hành của doanh nghiệp, ông Triệu Văn Lực cho rằng sự tham gia của Unilever Việt Nam góp phần lan tỏa tinh thần chung sức giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã trồng hơn 8.000ha rừng tập trung, đạt 107% kế hoạch và hơn một triệu cây xanh phân tán.

Ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Triệu Đức Văn, kết quả trên góp phần nâng cao chất lượng rừng, cải thiện môi trường sinh thái, bảo vệ đất, nguồn nước và nâng cao khả năng phòng hộ. Chương trình “Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng” giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa thiết thực trong huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp và người dân tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đối với 86.300 cây giống được trao tặng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cam kết phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan phân bổ, tổ chức trồng đúng địa điểm, đúng đối tượng, phù hợp điều kiện sinh thái và yêu cầu thực tiễn; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra việc trồng, chăm sóc, bảo vệ và theo dõi kết quả.

Các đại biểu chụp ảnh tại cây vừa trồng ngay sau buổi lễ.

Ông Triệu Đức Văn đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp nhận cây giống thực hiện nghiêm việc quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây; chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng cây chết hoặc bị xâm hại, góp phần biến những cây giống được trao tặng thành những cánh rừng xanh, không gian sinh thái có giá trị.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm với Unilever Việt Nam, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ trồng một triệu cây xanh trong 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030. Các khu vực thực hiện chương trình gồm đất trồng rừng ngập mặn, đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch cho lâm nghiệp, các vườn quốc gia và một số khu vực có nhu cầu trồng cây xanh phân tán trên toàn quốc.