Giữ vùng trời bình yên từ mặt đất

Ngăn chặn vật thể bay lạ xâm nhập

Gắn liền với hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Công an xã Nội Bài xác định bảo đảm an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Từ công tác tuần tra, kiểm soát đến phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài, lực lượng Công an xã chủ động phát hiện, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ, góp phần bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt.

Công an xã Nội Bài lập biên bản xử lý trường hợp thả diều gần sân bay. Ảnh: Đức Tuấn

Trung tá Nguyễn Duy Khánh, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Nội Bài cho biết, thực tế cho thấy, tại các địa bàn dân cư lân cận khu vực sân bay, những hoạt động như thả diều, sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ hoặc các thiết bị bay điều khiển từ xa như flycam, drone, UAV… nếu thực hiện tại khu vực cấm hoặc hạn chế hoạt động bay có thể tạo ra nguy cơ mất an toàn đối với máy bay, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không. “Cùng với việc phát hiện, xử lý vi phạm, Công an xã Nội Bài xác định tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật là giải pháp quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên”, Trung tá Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh.

Từ tháng 8-2026 đến nay, Công an xã Nội Bài đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ cơ sở. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an xã Nội Bài đã phát hiện 3 trường hợp trẻ em thả diều tại khu vực các thôn Thụy Hương, Thạch Lỗi và Đông Lai. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã lập hồ sơ, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài phát hiện vật thể bay lạ cách sân bay 4,5km. Ảnh: Đức Tuấn

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 30-8, qua hệ thống giám sát, Công an Cửa khẩu quốc tế Nội Bài phát hiện một vật thể bay không người lái hoạt động ở độ cao 92m tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội), cách Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5km. Xác định vật thể trên xuất hiện trong khu vực cấm bay, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh, ngăn chặn. Qua đó, lực lượng Công an xác định Lê Q.H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển flycam DJI Mini 4 Pro để giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh. Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa

Hiện nay, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV/drone/flycam 360 độ. Hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 10km, góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng.

Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài với các trang thiết bị hiện đại chủ động bảo vệ vùng trời bình yên. Ảnh: Đức Tuấn

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, việc tự ý điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV, flycam), phương tiện bay siêu nhẹ hoặc thả diều tại khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay, đe dọa an toàn của hành khách và gây gián đoạn hoạt động vận tải hàng không.

Trường hợp tự ý sử dụng các phương tiện trên gây cản trở giao thông đường không và dẫn đến thiệt hại, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội cản trở giao thông đường không theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn có thể phải bồi thường thiệt hại vật chất phát sinh theo quy định của pháp luật.

Trung tá Triệu Văn Thiệu, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nội Bài cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vùng trời và quản lý máy bay không người lái, vật thể bay siêu nhẹ trên địa bàn.

Với địa bàn đặc thù, Ban Chỉ huy quân sự xã Nội Bài xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Để nâng cao hiệu quả, đơn vị sử dụng nhiều hình thức, kênh tuyên truyền như thông qua Cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh; phối hợp với các thôn và trường học trên địa bàn để phổ biến quy định pháp luật.

Các trang thiết bị hiện đại chống UAV. Ảnh: Đức Tuấn

Bên cạnh tuyên truyền, Ban Chỉ huy quân sự xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp, thường xuyên tuần tra, quan sát mặt đất nhằm phát hiện sớm các phương tiện bay trái phép; đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp công nghệ để ngăn chặn từ xa và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, để phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, Công an xã Nội Bài đề nghị các gia đình, nhất là các bậc phụ huynh, tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em không thả diều tại khu vực cấm, hạn chế hoạt động bay; không tự ý sử dụng các thiết bị bay điều khiển từ xa khi chưa được phép theo quy định.

Công tác tuyên truyền được quan tâm hàng đầu để giữ vững vùng trời bình yên. Ảnh: Đức Tuấn

Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng Công an xã Nội Bài khẳng định, các nhà trường, tổ chức đoàn thể và các thôn trên địa bàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, tập trung vào trẻ em, học sinh và các hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận sân bay. “Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, mỗi gia đình chủ động quản lý, giáo dục con em chính là góp phần xây dựng ‘lá chắn’ an ninh, an toàn hàng không vững chắc ngay từ cơ sở”, Trung tá Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho các chuyến bay, người dân sinh sống quanh khu vực sân bay được khuyến cáo tuân thủ nguyên tắc “3 không”: Không tự ý sử dụng UAV, flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Không thả diều hoặc vật thể bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh khu vực sân bay; Không chủ quan với các quy định về bảo đảm an toàn hàng không.

Từ những việc làm cụ thể, bám sát địa bàn, các lực lượng Công an, quân sự đang góp phần hạn chế nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, giữ vững an ninh, an toàn khu vực, phục vụ hoạt động bình thường, an toàn và thông suốt của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.