Đà Nẵng điều tra, xử lý nghiêm phương tiện bay trái phép

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn, an ninh hàng không.

UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh phương tiện bay; rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay thực hiện đăng ký theo quy định; kiểm tra hồ sơ của người khai thác và cấp phép hoạt động bay thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, cơ quan quân sự thành phố tăng cường quản lý vùng trời, giám sát hoạt động bay và bảo đảm an toàn trên không, đặc biệt tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng Hàng không Chu Lai.

Công an thành phố được giao nhiệm vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện bay trái phép, gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không và an ninh trật tự. Lực lượng công an cũng phối hợp với cơ quan quân sự triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn thiết bị bay xâm phạm khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, sân bay và cảng hàng không.

Sở Công Thương tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất phương tiện bay; rà soát, tham mưu, kiến nghị hoàn thiện các điều kiện, quy định nhằm kiểm soát nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng và các vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn trong quá trình sử dụng.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”, tham mưu triển khai hiệu quả, hướng đến làm chủ thiết kế hệ thống và các công nghệ lõi liên quan đến phương tiện bay.

Các cơ quan chức năng cũng tăng cường giám sát, ngăn chặn hoạt động bay không phép tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và khu vực di sản. Những hành vi sử dụng thiết bị bay có nguy cơ làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa, cảnh quan hoặc đe dọa an toàn cho du khách sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay cho học sinh, sinh viên; triển khai các chương trình đào tạo kiến thức hàng không và kỹ năng điều khiển phương tiện bay theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra tại địa phương, phát hiện và xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sở hữu hoặc sử dụng phương tiện bay trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ các khu vực cấm bay và quy định pháp luật liên quan.