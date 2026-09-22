Giữ vững trận địa tư tưởng

Cán bộ Đảng ủy xã Na Sầm theo dõi những thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội

Bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong giai đoạn mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được thực hiện chủ động hơn, sát cơ sở hơn, kết hợp chặt chẽ giữa nắm tình hình, tuyên truyền, định hướng thông tin với đấu tranh, phản bác và xử lý các trường hợp vi phạm. Điều quan trọng là phát hiện sớm những thông tin xấu, độc để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải thích rõ những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Cùng với đó, cần chú trọng nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trong môi trường mạng.

Tại xã Chi Lăng, thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an xã đã phát hiện 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp. Trung úy Phan Trường Giang, cán bộ Công an xã Chi Lăng cho biết: Lực lượng công an thường xuyên theo dõi các nền tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc. Trên cơ sở đó, lực lượng tiến hành xác minh nguồn tin, làm rõ nội dung và người đăng tải. Tùy tính chất, mức độ của từng trường hợp, lực lượng phối hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai lệch, không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được xác thực.

Cùng với xã Chi Lăng, từ đầu năm 2026 đến nay, các ban chỉ đạo, ban công tác 35 phối hợp với lực lượng chức năng gọi hỏi, răn đe, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm đối với trên 200 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng. Qua đây kịp thời đấu tranh phản bác, không để các thông tin xấu độc lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Bên cạnh việc phát hiện, nhắc nhở, xử lý thông tin vi phạm, việc chủ động xây dựng, lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, có sức thuyết phục là giải pháp lâu dài, góp phần hạn chế thông tin sai lệch, xuyên tạc. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới” là một trong những hoạt động tạo nguồn nội dung phục vụ công tác đấu tranh, phản bác.

Tại Lạng Sơn, cuộc thi thu hút gần 2.000 tác phẩm. Nhiều tác phẩm tập trung phân tích, nhận diện và đưa ra luận cứ phản bác những quan điểm sai trái trên các lĩnh vực, với các chủ đề như: “Bóc trần những chiếc bẫy tư tưởng nhắm vào 40 năm đổi mới”; “Phản bác những xuyên tạc tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam”;...

Thực tế từ cuộc thi cho thấy, các tác phẩm đã tập trung làm rõ những vấn đề cụ thể bằng luận cứ, dẫn chứng có cơ sở. Bà Vũ Thị Hậu, Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Vừa qua tôi tham gia cuộc thi chính luận với tác phẩm có chủ đề “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sự chắp vá lộn xộn hòng che đậy việc từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, chuyển hướng sang chủ nghĩa tư bản”. Tác phẩm tập trung nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu 40 năm đổi mới của đất nước; làm rõ bản chất cách mạng, khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của đường lối đổi mới của Đảng. Tác phẩm đã đoạt giải khuyến khích tại cuộc thi.

Cùng với xử lý vi phạm và xây dựng nội dung, việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cấp ủy quan tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, các ban chỉ đạo, ban công tác 35 các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng ban chỉ đạo, ban công tác và cộng tác viên 35 trong toàn tỉnh. Qua đây nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin trên không gian mạng; phương pháp viết, biên tập, lan tỏa thông tin tích cực; kỹ năng phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong bối cảnh thông tin ngày càng lan truyền nhanh và đa chiều, giữ vững “trận địa” tư tưởng không chỉ là phản ứng trước những thông tin sai trái xuất hiện, mà còn là chủ động đưa thông tin đúng đến đúng lúc, xây dựng nội dung đủ sức thuyết phục và hình thành lực lượng có kỹ năng, trách nhiệm. Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định tư tưởng và tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.