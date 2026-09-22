Vụ 12 - VKSND tối cao thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Lào Cai

Ngày 22/9/2026, Đoàn công tác Vụ 12 VKSND tối cao do đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng làm Trưởng đoàn đã phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên VKSND Lào Cai đến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai.

Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai có chức năng can thiệp sớm, hướng nghiệp, dạy nghề cho 60 em, đồng thời đồng hành, hỗ trợ sinh kế cho trên 100 người khuyết tật thuộc 4 câu lạc bộ: Câu lạc bộ người mù; Câu lạc bộ khuyết tật thần kinh, tâm thần; Câu lạc bộ khuyết tật vận động; Câu lạc bộ khuyết tật nghe, nói.

Đoàn công tác đã trao tặng Trung tâm 50 phần quà gồm bánh Trung thu, đèn ông sao và số tiền 20 triệu đồng.

Trong không khí Trung thu ấm áp, Đoàn công tác đã trao tặng Trung tâm 50 phần quà gồm bánh Trung thu, đèn ông sao và số tiền 20 triệu đồng. Đây là những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia, góp phần mang đến niềm vui cho các em và những người đang được Trung tâm hỗ trợ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Mai Thị Nam, đại diện Đoàn công tác, chia sẻ, chuyến thăm không chỉ nhằm hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, mang đến niềm vui, sự khích lệ và niềm tin vào cuộc sống cho người khuyết tật. Qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khuyến khích cộng đồng tiếp tục quan tâm, đồng hành và chia sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12 và đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh và Đoàn Thanh niên VKSND Lào Cai đến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai.

Bà Thu Hà, thay mặt Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đoàn công tác Vụ 12 VKSND tối cao và VKSND tỉnh Lào Cai đã dành thời gian đến thăm, động viên và trao những phần quà ý nghĩa. Sự quan tâm, đồng hành của đoàn công tác là nguồn động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục gắn bó với công việc chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Sự phối hợp giữa Vụ 12 VKSND tối cao, VKSND tỉnh Lào Cai và Đoàn Thanh niên VKSND Lào Cai mang đến chương trình Trung thu gần gũi, thiết thực và giàu ý nghĩa. Không chỉ trao những món quà, đoàn công tác còn trao gửi sự quan tâm, tình cảm và thông điệp: những người có hoàn cảnh đặc biệt luôn được cộng đồng quan tâm, đồng hành và sẻ chia.

Trao quà cho Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Mai Thị Nam - Vụ trưởng Vụ 12 trực tiếp trao quà Tết Trung thu cho các em nhỏ.

Vui Tết Trung Thu cùng các em nhỏ tại Trung tâm hỗ trợ phát triển năng lực người khuyết tật tỉnh Lào Cai.

Trong ánh đèn Trung thu và những nụ cười thân tình, khoảng cách dường như được rút ngắn lại. Mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên; mỗi sự sẻ chia là một cách gieo thêm niềm tin và hy vọng. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần “trao yêu thương – lan tỏa yêu thương” tiếp tục được vun đắp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trách nhiệm, nhân văn và gần gũi với cộng đồng. Đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để yêu thương được tiếp nối và những hoàn cảnh đặc biệt có thêm niềm vui, động lực trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.