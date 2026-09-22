Việt Nam sắp đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực

Chiều 22/9, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo về việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực từ ngày 27/9 đến 1/10/2026. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương.

Theo thông tin tại cuộc họp báo, sự kiện quy tụ khoảng 250 đại biểu và chuyên gia trong nước và quốc tế - gồm đại diện các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia di sản, đơn vị quản lý di sản, nhà nghiên cứu, đại diện cộng đồng, chủ thể nắm giữ tri thức và thanh niên, nhằm trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống Di sản Thế giới, qua đó đóng góp kinh nghiệm của khu vực vào những thảo luận hiện nay trên toàn cầu.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh bảo tồn di sản trên thế giới thay đổi đáng kể sau hơn ba thập kỷ kể từ khi Văn kiện Nara về Tính xác thực được thông qua năm 1994.

Sự kiện lần này tại Việt Nam tiếp nối quá trình thảo luận quốc tế được thúc đẩy tại Hội nghị năm 2025 ở Nairobi (Kenya), đồng thời triển khai các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới khuyến khích tổ chức những cuộc đối thoại tương tự ở cấp khu vực.

Một vấn đề trọng tâm xuyên suốt Đối thoại lần này là cách hiểu và đánh giá tính xác thực trong những bối cảnh mà di sản tồn tại, biến đổi và vẫn giữ được giá trị cốt lõi, mối quan hệ giữa tính xác thực và Giá trị nổi bật toàn cầu, cũng như vai trò của cộng đồng đặc biệt là trước tác động của biến đổi khí hậu, xung đột, thiên tai, đô thị hóa, du lịch và công nghệ mới.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính xác thực trong việc nhận diện và bảo vệ Di sản Thế giới, đặt trong bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Chia sẻ tại họp báo, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết Hội nghị này có thể góp phần phổ biến với thế giới những kinh nghiệm của châu Á - Thái Bình Dương về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản. Từ đó, hình thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống Di sản Thế giới.

Ông Jonathan Baker cũng nhấn mạnh, Hội nghị là một dấu mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026), từ đó mở ra những chặng đường tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tổ chức này.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của Đối thoại với nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới và uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Về phía Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, nhấn mạnh Hội nghị sẽ có đóng góp quan trọng đối với nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới ở khu vực và tầm toàn cầu.

Hội nghị sẽ góp phần trao đổi về cách thức bảo đảm tính xác thực của di sản, quản lý và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại, cũng như những vấn đề chiến lược, lâu dài của Công ước Di sản thế giới.

Đối với Việt Nam, Hội nghị góp phần triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2026 về thúc đẩy đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển văn hóa, du lịch, đồng thời khẳng định uy tín và vai trò chủ động của Việt Nam với tư cách thành viên có trách nhiệm của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Bà Lê Thị Hồng Vân cho biết, đây cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi từ các đối tác, đồng thời tranh thủ ý kiến chuyên gia và sự ủng hộ đối với các hồ sơ công tác bảo tồn, phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính Thiên, các hồ sơ đề cử di sản thế giới của Việt Nam như Óc Eo – Ba Thê, Cổ Loa, Củ Chi, Vân Long – Kim Bảng – Tam Chúc.

Tại sự kiện, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng bà Lê Thị Hồng Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, công bố đồ họa chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. (Ảnh: Nguyễn Nhuận)

Cũng trong khuôn khổ họp báo, Ban tổ chức đã công bố mẫu đồ họa chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, được sử dụng trong toàn bộ các hoạt động thuộc khuôn khổ năm kỷ niệm.

Lấy cảm hứng từ nón lá Việt Nam, bộ nhận diện của UNESCO và các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thiết kế đại diện cho bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như tinh thần quốc tế của quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình, Việt Nam.

Hội nghị do Chính phủ Việt Nam đăng cai phối hợp với UNESCO; do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương có liên quan.

Hội nghị dự kiến thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, phản ánh quan điểm, ưu tiên của khu vực, thúc đẩy nhận thức và cách tiếp cận toàn cầu mới về di sản thông qua điển hình tiêu biểu là Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.