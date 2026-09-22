Sơn La: Hơn 4.000 lượt lái xe được kiểm tra nồng độ cồn, chất cấm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng và thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, mô hình thu hút 20 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tham gia, từng bước nâng cao trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lái xe trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong 2 năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.010 lượt lái xe; tổ chức 25 buổi kiểm tra hơn 300 lượt phương tiện trước khi xuất bến. Qua kiểm tra, 100% phương tiện bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; lái xe và nhân viên phục vụ đủ điều kiện theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra ma túy đối với hơn 1.100 lượt lái xe và kiểm tra nồng độ cồn đối với hơn 3.000 lượt, không phát hiện trường hợp vi phạm.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình "Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông" được trao tặng giấy khen

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản 1.106 trường hợp lái xe khách, xe hợp đồng và xe đưa đón học sinh vi phạm; xử phạt hơn 2,53 tỉ đồng; tước quyền sử dụng 2 giấy phép lái xe và trừ điểm 133 giấy phép lái xe.

Riêng phương tiện thuộc các doanh nghiệp thành viên mô hình có 307 trường hợp vi phạm, bị xử phạt hơn 1 tỉ đồng. Các lỗi chủ yếu gồm sử dụng điện thoại khi lái xe, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định và chở quá số người.

Thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng mô hình; tăng cường quản lý người lái và phương tiện; khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là đối với xe khách, xe hợp đồng và xe đưa đón học sinh.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện mô hình “Doanh nghiệp kinh doanh vận tải an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh.