94 cán bộ Mặt trận khu vực Cam Ranh được bồi dưỡng lý luận chính trị

Từ ngày 22 đến 25-9, Trung tâm Chính trị phường Cam Ranh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2026 cho 94 cán bộ Mặt trận cơ sở các xã, phường: Cam Ranh, Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Linh, Nam Cam Ranh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham gia phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở được cập nhật những kiến thức gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận trong thời gian tới.