Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Tổng công ty 28

Trong 9 tháng đầu năm 2026, CTĐ, CTCT tại Tổng công ty 28 được Đảng ủy, chỉ huy lãnh đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Tổng công ty 28.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty 28 về hoạt động CTĐ, CTCT trong sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Đỗ Văn Thiện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng công ty 28 từ đầu năm 2026 đến nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hai con số và yêu cầu Tổng công ty nghiêm túc khắc phục một số hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra.

Cán bộ đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT và trao đổi với cán bộ Tổng công ty 28.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, cơ quan chính trị trong nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng tham mưu và hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; thực hiện chặt chẽ quy trình công tác cán bộ, đánh giá, sử dụng cán bộ; tổ chức “Ngày Đảng”, sinh hoạt chi bộ phù hợp đặc thù sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, trí tuệ, xây dựng đoàn kết nội bộ; chăm lo toàn diện đời sống cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động; phát huy vai trò các tổ chức quần chúng và quản lý chặt chẽ đất quốc phòng.

Các đại biểu dự kết luận buổi kiểm tra.

Đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh: “Trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy cần làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên người lao động; đổi mới, nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sát nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương, gắn trách nhiệm với kết quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu tăng trưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tổng công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.