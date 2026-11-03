Giữ “ngọn lửa” đại đoàn kết

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động của MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng là việc chủ động xây dựng cơ chế phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức hội quần chúng trong tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tiêu biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức thành công Diễn đàn “Vai trò của hội quần chúng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới” gắn với biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2026, thu hút 150 đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

Không chỉ làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng còn thể hiện rõ vai trò đồng hành với Nhân dân qua những hoạt động thiết thực gắn trực tiếp với đời sống.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết ấy được thể hiện rõ nét qua sự hưởng ứng trong Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026; phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ ra quân tại khu vực bờ kè thôn Phú Long và phát động đồng loạt tại 23/23 thôn.

Qua đó, MTTQ đã khơi dậy tinh thần tự giác trong cộng đồng. Hưởng ứng lời phát động, toàn xã đã huy động gần 4.200 người, 4 máy xúc, 43 máy cắt cỏ, 9 xe vận chuyển, xe vệ sinh môi trường, 113 xe rùa ra quân tổng vệ sinh. Kết quả, hơn 87 km đường giao thông được phát quang, hơn 11 km kênh mương được khơi thông, khoảng 42 tấn rác thải được xử lý triệt để, xóa sạch 100% điểm rác tự phát.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, hơn 87 km đường giao thông được phát quang, hơn 11 km kênh mương được khơi thông; khoảng 42 tấn rác thải được xử lý triệt để, 100% điểm rác tự phát được xóa bỏ.

Cùng với đó, 36 khuôn viên nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng được chỉnh trang; 7,1 km đường hoa và 42 bồn hoa, dải cây xanh được chăm sóc, trồng mới. Những con số khẳng định, khi MTTQ làm tốt vai trò tập hợp, vận động và kết nối, sức dân sẽ tạo nên những đổi thay kỳ diệu cho quê hương.

Sau khi thực hiện sắp xếp các thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đã rà soát, kiện toàn tổ chức từ xã đến khu dân cư, ban hành nghị quyết thành lập mới Ban Công tác Mặt trận và quyết định công nhận đội ngũ trưởng, phó ban nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc ban hành và triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận tới 23/23 thôn đã giúp hoạt động của MTTQ đi vào nền nếp với phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Riêng trong quý III, MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng phối hợp đăng tải, chia sẻ 669 tin, bài phát thanh, truyền hình và trên hệ thống fanpage; phát huy sức hút của Fanpage “Bảo Thắng - Sa Pa - Bắc Hà có gì” trong quảng bá sản phẩm OCOP, nông nghiệp chủ lực. Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” cũng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 336 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giúp công tác Mặt trận thêm nhanh chóng, minh bạch và gắn kết chặt chẽ với Nhân dân.

Những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng những kết quả cụ thể. Tiêu biểu, tại Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động, xã Bảo Thắng có gần 12.000 lượt tham gia sau 3 tuần triển khai, vinh dự giành giải Nhất tập thể toàn tỉnh và 7 giải cá nhân cấp tỉnh.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào thi đua. Cụ thể, Hội Nông dân xã đoạt giải Ba Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đạt giải Nhất cụm tại Hội thi sáng tạo truyền thông trong bình đẳng giới năm 2026.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng tiếp tục thực hiện phương châm hướng về khu dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, phát huy vai trò của các tổ chức hội và người uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực an sinh xã hội và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Bằng những hoạt động thiết thực và đề cao hiệu quả thực hiện, MTTQ Việt Nam xã Bảo Thắng đang góp phần giữ “ngọn lửa” đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.