Cảnh sát đặc nhiệm hai nước Việt Nam và Trung Quốc tham gia diễn tập chung phòng, chống khủng bố

Tiếp nối thành công của Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố năm 2024 tổ chức tại Trung Quốc, được sự đồng ý của lãnh đạo hai nước, sáng 03/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố với Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc “Hợp tác 2026". Hoạt động huấn luyện, diễn tập chung sẽ kéo dài 15 ngày, với sự tham gia trực tiếp của 140 cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm hai Bên và các lực lượng phục vụ bảo đảm của phía Việt Nam.

Nghi thức thượng cờ "Hợp tác 2026" tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Công an khẳng định: Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc tăng cường hợp tác, quán triệt thực hiện Tuyên bố chung giữa hai nước về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, theo định hướng “6 hơn”, trong đó “hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn” đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xác lập.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại Lễ khai mạc

Thông qua hoạt động huấn luyện, diễn tập chung, hai Bên có điều kiện kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, trao đổi thông tin và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xử lý tình huống, góp phần hình thành cơ chế hợp tác chủ động, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với yêu cầu phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Đại tá Lưu Ngư, Cục trưởng, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc phát biểu tại Lễ khai mạc

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ hai Bên sẽ cùng huấn luyện các nội dung kỹ, chiến thuật hiệp đồng tác chiến chống khủng bố như vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái... và tấn công, xử lý bom mìn, cấp cứu chuyển thương trong chiến đấu... Đồng thời, thực hành các phương án phối hợp xử lý tình huống giả định, tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, trên nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ. Các hoạt động được triển khai trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy định pháp luật và yêu cầu bảo đảm an toàn của mỗi Bên.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Đại tá Lưu Ngư cùng các đại biểu

Trong bối cảnh tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh quốc tế, khu vực và mỗi quốc gia, việc tổ chức “Hợp tác 2026" thể hiện quyết tâm của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong việc chủ động ứng phó với mối đe dọa khủng bố xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Đây cũng là dịp để hai Bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu, lợi ích chung của hai nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc

Đại biểu tham quan các loại khí tài, trang thiết bị

Chiến sĩ đặc nhiệm hai nước thực hiện nghi thức trao, nhận súng tại Lễ khai mạc

Đợt huấn luyện, diễn tập chung sẽ kéo dài trong 15 ngày, với sự tham gia trực tiếp của 140 cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm hai Bên