Thêm nguồn lực phát triển cho thể thao CAND

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội thể thao CAND Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) diễn ra chiều 3/11 tại Hà Nội.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiều 3/11 tại Hà Nội. Ảnh: T.Bình

Theo thỏa thuận, hai Hiệp hội ưu tiên hợp tác tổ chức các hoạt động kết nối doanh nhân, giao lưu thể thao và huy động nguồn lực xã hội, góp phần phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao trong lực lượng CAND. Qua những hoạt động này, hai bên hướng đến việc tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng CAND với cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường rèn luyện sức khỏe, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng.

Trước mắt, hai Hiệp hội dự kiến đồng tổ chức thường niên giải golf Doanh nhân - Công an nhân dân và giải Pickleball Doanh nhân - Công an nhân dân với quy mô toàn quốc.

VĐV thể thao CAND có thêm nguồn lực hỗ trợ, đầu tư nhằm nâng cao thành tích thi đấu

Đối với thể thao thành tích cao, VINASME là đầu mối ưu tiên vận động cộng đồng doanh nghiệp, hội viên tham gia tài trợ trang thiết bị, tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu, bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho các đội tuyển thể thao CAND.

Hoạt động hỗ trợ cũng hướng tới các VĐV thể thao CAND tài năng, có thành tích xuất sắc bằng việc huy động thêm nguồn lực tài trợ, bảo trợ.