Nhật Bản tặng huân chương cao quý cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản ngày 3/11 công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2026.

Theo danh sách này, trong số những người được trao tặng lần này có 6 cá nhân Việt Nam được trao tặng huân chương vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ Việt Nam và Nhật Bản.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính được trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện; đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Đặc biệt, các cuộc đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản do ngài nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã được tổ chức 3 lần từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026 đã mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được trao Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc.

Trên cương vị Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng cũng giữ cương vị Đồng Chủ tịch Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam; đồng thời cùng với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và Chính phủ Nhật Bản chủ trì nhiều hội nghị quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp phải.

GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Nhật Bản được trao Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ.

GS.TS Hồ Tú Bảo, nguyên Giáo sư Khoa Khoa học tri thức, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Giáo sư Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) được trao Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ.

PGS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng.

NSND Lê Khanh (Trần Mai Khanh), nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và bạc.

Việc Chính phủ Nhật Bản trao tặng các huân chương cao quý cho những cá nhân Việt Nam tiêu biểu không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp cá nhân mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản trong suốt nhiều thập niên qua.

Huân chương Mặt trời mọc là huân chương cao quý của Nhật Bản dành cho người có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của người được trao tặng, phát triển phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.