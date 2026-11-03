Trung tướng Trần Văn Bắc kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Sư đoàn 316

Thời gian qua, Sư đoàn 316 đã chủ động liên hệ, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm điều kiện để đơn vị xây dựng thao trường và thực hành diễn tập. Đồng thời, kiện toàn khung diễn tập chỉ huy - cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 174; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chỉ huy, cơ quan về nguyên tắc, lý luận chiến thuật trong đề mục “Trung đoàn Bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi”.

Trung tướng Trần Văn Bắc chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Trung đoàn 174 kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng tham gia, thành lập khung diễn tập; tổ chức hành quân rèn luyện, trú quân dã ngoại nhằm rèn luyện sức bền cho bộ đội. Đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng lý luận, quy định về bảo đảm an toàn và phương pháp xử trí tình huống trong thực binh, bắn đạn thật.

Trung tướng Trần Văn Bắc cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thao trường của Sư đoàn 316 và các lữ đoàn.

Sư đoàn tập trung xây dựng sở chỉ huy đúng ý định của người chỉ huy, phù hợp điều kiện địa hình, bảo đảm hoàn thành trong thời gian ngắn; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống UAV tại sở chỉ huy; phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, quyết tâm cao nhất” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập. Chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện; kiểm tra tay nghề lái xe chỉ huy và khả năng cơ động của các phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn tập.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Trần Văn Bắc yêu cầu Sư đoàn 316 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức luyện tập, hợp luyện sát điều kiện địa hình và phương án bắn; điều hành chặt chẽ, rút kinh nghiệm sau mỗi lần luyện tập. Đồng thời, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị; giáo dục quân nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định về an toàn, kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết quân dân...