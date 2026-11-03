Thái Lan kêu gọi mỗi gia đình chuẩn bị 'túi sinh tồn' cho 72 giờ khẩn cấp

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan đã khuyến cáo người dân chuẩn bị túi đồ khẩn cấp, nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai và sự cố bất ngờ, với thông điệp “Nâng cao nhận thức, không hoảng loạn”.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, DDPM khuyến nghị mỗi gia đình chuẩn bị sẵn các vật dụng thiết yếu để có thể tự bảo đảm những nhu cầu cơ bản trong 72 giờ đầu tiên sau khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp.

Đây là khoảng thời gian được xem là đặc biệt quan trọng, khi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân trong lúc các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu trợ.

Cục trưởng DDPM Nirat Phongsitthavorn cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đã khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, thuốc men và vật dụng thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ để ứng phó với tình hình xung đột tại Trung Đông.

Mặc dù Thái Lan không nằm trong nhóm quốc gia cần chuẩn bị ứng phó với tình huống này, việc chuẩn bị túi đồ khẩn cấp vẫn là một trong những biện pháp phòng ngừa rủi ro mà DDPM thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Theo ông Nirat, túi đồ khẩn cấp không chỉ giúp người dân chủ động trước những tình huống liên quan đến xung đột quốc tế mà còn là biện pháp phòng ngừa cơ bản đối với nhiều loại hình thiên tai và sự cố khác.

Những tình huống này bao gồm lũ quét, lũ từ vùng núi đổ về, sạt lở đất và bùn đá, động đất, dịch bệnh, cũng như các sự cố do con người gây ra như hỏa hoạn, bạo loạn và hành vi phá hoại.

DDPM nhấn mạnh 72 giờ đầu sau thảm họa là khoảng thời gian người dân cần tự tìm cách bảo đảm an toàn và duy trì sinh hoạt cơ bản, trong khi lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn nước uống, thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho bản thân và gia đình sẽ giúp người dân ứng phó tốt hơn trong thời gian chờ cứu trợ.

Cơ quan này khuyến nghị người dân chuẩn bị 6 nhóm vật dụng thiết yếu trong túi đồ khẩn cấp. Cụ thể, nhóm thứ nhất gồm thuốc men và vật dụng y tế như bộ sơ cứu, thuốc thông thường, thuốc điều trị bệnh cá nhân và hồ sơ bệnh án.

Nhóm thứ hai là thực phẩm và nước uống, trong đó lượng nước dự trữ cần bảo đảm 3 lít/người/ngày, cùng thực phẩm ăn liền và đồ ăn nhẹ giàu năng lượng.

Các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người bệnh cần chuẩn bị thêm thực phẩm phù hợp với nhu cầu riêng.

Nhóm thứ ba gồm thiết bị liên lạc và dụng cụ cần thiết như điện thoại di động, pin sạc dự phòng, đèn pin, pin dự trữ, radio, còi báo hiệu cầu cứu, nến, bật lửa, sổ, bút, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng dính.

Nhóm thứ tư là giấy tờ quan trọng và tiền mặt, gồm bản sao giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký cư trú, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ tài khoản ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chìa khóa dự phòng.

Các giấy tờ cần được bảo quản trong túi chống nước; người dân cũng nên dự trữ tiền mặt để sử dụng trong trường hợp các giao dịch trực tuyến bị gián đoạn.

Nhóm thứ 5 gồm vật dụng vệ sinh cá nhân như giấy vệ sinh, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng tắm rửa và túi đựng rác. Nhóm cuối cùng là quần áo và đồ dùng giữ ấm, gồm quần áo dự phòng, áo mưa, mũ, chăn hoặc túi ngủ, bảo đảm đủ sử dụng trong giai đoạn đầu xảy ra sự cố.

Ông Nirat nhấn mạnh mỗi gia đình cần chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp có thể mang theo ngay khi phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, dù nguyên nhân là thiên tai, chiến tranh mạng hay xung đột quốc tế.

Túi nên có trọng lượng nhẹ, khả năng chống nước và được đặt ở vị trí dễ lấy. Người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng và hạn sử dụng của các vật dụng, sản phẩm dự trữ.

Bên cạnh việc vận động người dân chủ động chuẩn bị, DDPM cho biết cơ quan này đang triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai và những tình huống khẩn cấp khác.

Các biện pháp bao gồm chuẩn bị máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống thiên tai; bố trí lực lượng ứng phó khủng hoảng; triển khai cảnh báo sớm qua hệ thống phát tin Cell Broadcast và các kênh thông tin có độ bao phủ rộng.

DDPM cùng các cơ quan nhà nước liên quan cũng sẵn sàng phối hợp xây dựng và triển khai phương án ứng phó, cứu trợ phù hợp với từng tình huống, nhằm bảo đảm an toàn và củng cố niềm tin của người dân./.