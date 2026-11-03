Giá xăng tiếp tục giảm hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm sâu

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.203 đồng/lít (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1/11/2026).

Xăng E10RON95-III, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít, (24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1/11/2026).

Đây là kỳ điều hành thứ ba liên tiếp, giá xăng E10RON95 thấp hơn xăng E5RON92, mức chênh lệch trong lần điều chỉnh lần này là 28 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 28.876 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.974 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh trong những ngày qua. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/10/2026 và kỳ điều hành ngày 3/11/2026 là: 127,413 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 11,141 USD/thùng, tương đương giảm 8,04%); 127,913 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 11,205 USD/thùng, tương đương giảm 8,05%); 164,317 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 8,253 USD/thùng, tương đương giảm 4,78%); 826,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,569 USD/tấn, tương đương tăng 1,92%).